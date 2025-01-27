مسؤول في استخبارات جيش الاحتلال: الحرب حُسمت لصالح حماس

قال المسؤول السابق في استخبارات جيش الاحتلال، والباحث في الشؤون العسكرية والأمنية، جاك نيريا: إن "الحرب في غزة حُسمت لصالح حماس".

وأكد نيربا في تصريحات له، اليوم الإثنين، أن حركة "حماس" على الأرض، وهي تدير شؤون القطاع، وتثبت حيويتها وسيطرتها دخول الناس إلى المنطقة الشمالية من غزة يشير إلى نهاية الحرب.

وأكمل المسؤول السابق في استخبارات الاحتلال: "من وجهة نظر (إسرائيل)، هذا يُعتبر خسارة كبيرة لم يتم تحقيق هدف القضاء على حماس، ولم يُنجز تحرير الأسرى بالكامل".

واستمر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تزعم مقولة إنه لن يوقف الحرب على غزة حتى تحقيق النصر المطلق، وهو ما فندته الحقائق على الأرض بحسب مسؤولين إسرائيليين.

المصدر / فلسطين أون لاين