الدِّفاع المدني: طواقمنا فتحت بعض الشوارع والمنافذ لتسهيل عبور النَّازحين إلى شمال قطاع غزَّة

قال الدفاع المدني في غزة، إنّ طواقمه فتحت بعض الشوارع والمنافذ لتسهيل عبور النازحين من الجنوب باتجاه شمال القطاع.

وأشار الدفاع المدني للتلفزيون العربي، إلى أن النازحين قطعوا 10 كيلومترات على الأقل سيرًا على الأقدام باتجاه الشمال في ظروف صعبة.

وأوضح، أن هناك إصابات وحالات إجهاد كثيرة بين النازحين بسبب مبيتهم في الطرقات وقطع مسافات طويلة.

ولفت إلى أن مئات الآلاف نزحوا باتجاه شمال القطاع في ظل محدودية التجهيزات والخيام لإيوائهم.

وأكد الدفاع المدني، أن نحو 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض في ظل عدم وجود معدات لانتشالهم، وخروج الطاقم عن الخدمة بالكامل في محافظات شمال غزة.

وتوافد آلاف النازحين من مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، للعودة إلى شمال القطاع بعد أكثر من عام وثلاثة شهور من النزوح القسري وحرب الإبادة الجماعية الصهيونية على القطاع.



وأظهرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد فرحة النازحين الذين يتجمعون في شارع الرشيد، فور تلقيهم خبر بدء الإعلان بالعودة إلى مناطق الشمال.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إنّ أكثر من 5,500 موظف حكومي يعملون في هذه الأثناء على تسهيل عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، من جميع الأجهزة والوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأشار المكتب الحكومي في تصريح صحفي، إلى أن شعبنا الفلسطيني بمحافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135,000 خيمة وكرفان الآن وبشكل فوري وعاجل حيث بلغت نسبة الدمار الذي نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمحافظتين أكثر من 90% .

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية إلى فتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء شعبنا الفلسطيني الكريم.

المصدر / فلسطين أون لاين