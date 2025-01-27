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لليوم السابع.. الاحتلال يواصل حصاره وعدوانه على جنين ومخيمها

27 يناير 2025 . الساعة 11:49 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل حصاره وعدوانه على جنين ومخيمها

لليوم السابع على التواصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم السابع على التوالي، مخلفا 16 شهيدا وعشرات الجرحى ودمارا هائلا بالمنازل منذ بدء الحملة.

وفي ظل تصعيد عمليته العسكرية، دمرت آليات وجرافات الاحتلال دوار السينما ومحيطه وسط المدينة، وبسطات المواطنين التجارية في محيط الدوار، وسط مواجهات مع المقاومة.

تدمير ونسف

كما واصلت قوات الاحتلال تدمير المنازل ونسفها وإحراقها في مخيم جنين، حيث دمرت أجزاء واسعة من حارة الدمج وحي البشر وحارة عبد الله عزام، وطلعة الغبز، وسط تصاعد أعمدة الدخان بسبب إحراق عدد من المنازل بالتوازي مع عمليات الهدم.

وكان الاحتلال فجّر منزلين في المخيم أحدهما يعود لعائلة طوالبة، فيما لا يزال يحاصر المخيم من كافة جهاته.

وسُمعت أصوات انفجارات واشتباكات مسلحة بين حين وآخر في المنطقة، وذكروا أن طائرات مسيرة لا تغادر سماء المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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