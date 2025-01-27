المرة السابعة.. نتنياهو يمثل مجددا أمام القضاء للرد على تهم بالفساد

للمرة السابعة منذ 10 ديسمبر الماضي، مثل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاثنين، مجددا أمام المحكمة المركزية في (تل أبيب)، للرد على تهم فساد موجهة إليه، وذلك للمرة السابعة منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

ونشرت محطات تلفزة إسرائيلية، صباح الإثنين مقطع فيديو يظهر لحظة دخول نتنياهو إلى قاعة المحكمة المركزية، برفقة طبيبه الخاص تسفي بيركوفيتش.

وخضع نتنياهو في نهاية ديسمبر الماضي لعملية استئصال البروستاتا، ما تسبب في تغيبه منذ ذلك الحين عن المثول أمام المحكمة.

طلب تأجيل

والجمعة، طلب نتنياهو مجددا تأجيل مثوله أمام المحكمة بسبب وضعه الصحي، ولكن المحكمة رفضت طلبه.

وقالت القناة (12) الإسرائيلية: "استؤنفت الشهادة بعد أن رفض قضاة اللجنة طلب محامي الدفاع عن رئيس الوزراء بعقد جلسة واحدة في الأسبوع بدلا من ثلاث جلسات".

وأضافت: "حتى اليوم، يدلي (نتنياهو) بشهادته في قاعة المحكمة الآمنة في تل أبيب وليس في محكمة القدس بسبب الظروف الأمنية".

لم أتعاف بعد

ونقلت عن نتنياهو قوله لقضاة المحكمة: "أريد أن أقول إني خضعت لعملية جراحية منذ أقل من شهر بقليل (..) ولم أتعاف بالضبط وفقا لتوقعات الأطباء، لأنني كرئيس للوزراء مطالب بالتعامل مع قضايا في الكنيست لساعات، بعد خروجي من العملية، وفيض من الاحتياجات تتعلق بإطلاق سراح الرهائن والأشياء التي حدثت في لبنان".

وأضاف: "بعبارة أخرى، فإن الراحة والتعافي لم يحدث”، وتابع قائلا: “أنا بصدد التعافي، ولم أتعاف بعد".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″ الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي لحكومة الاحتلال السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

المصدر / فلسطين أون لاين