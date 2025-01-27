"الصِّحَّة" تعلن عن نقاط إسعافية على طول طريق عودة النَّازحين إلى شمال قطاع غزَّة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، عن توزيع نقاط طبية إسعافية على طول طريق عودة النازحين إلى شمال القطاع، لتقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم.

وقالت وزارة الصحة، إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين الذين يعودون إلى مناطقهم.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الفرق الطبية والتوجه إلى النقاط الإسعافية عند الحاجة.

توافد آلاف النازحين من مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، للعودة إلى شمال القطاع بعد أكثر من عام وثلاثة شهور من النزوح القسري وحرب الإبادة الجماعية الصهيونية على القطاع.

وأظهرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد فرحة النازحين الذين يتجمعون في شارع الرشيد، فور تلقيهم خبر بدء الإعلان بالعودة إلى مناطق الشمال.

وسار النازحون مشياً على الأقدام انطلاقاً من منطقة "تبة النويري" غرب مدينة النصيرات، مروراً بمحور نتساريم، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه. كما ينتظر آلاف النازحين المتواجدين على شارع صلاح الدين؛ المرور بمركباتهم عند التاسعة صباحاً؛ وفق ما نص عليه الاتفاق بين فصائل المقاومة الفلسطينية و "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين