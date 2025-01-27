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واشنطن تعلن تمديد اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان و(إسرائيل)

27 يناير 2025 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
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واشنطن تعلن تمديد اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان و(إسرائيل)  

أعلن البيت الأبيض تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان ودولة الاحتلال حتى 18 شباط/فبراير المقبل، وبدء محادثات بوساطة أميركية بشأن إعادة المعتقلين اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد عدم التزام (إسرائيل) الموعد النهائي لسحب قواتها من الجنوب اللبناني.

وأوضح البيت الأبيض في بيان مقتضب، مساء الأحد، أن "الاتفاق بين لبنان وإسرائيل الذي تشرف عليه الولايات المتحدة سيبقى ساري المفعول حتى 18 شباط/فبراير 2025".

إعادة المعتقلين

كما قال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستتفاوض مع (إسرائيل) ولبنان من أجل إعادة المعتقلين اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويوم أمس قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 لبنانيا، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية مع اندفاع مئات اللبنانيين منذ الصباح الباكر ومحاولتهم دخول بلدات وقرى لبنانية حدودية لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وصباح اليوم الإثنين أعلنت الحكومة اللبنانية، أنها وافقت على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط بعد وساطة أميركية، وذلك إثر عدم التزام (إسرائيل) الموعد النهائي لسحب قواتها من الجنوب اللبناني.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#لبنان #واشنطن #اتفاق وقف اطلاق النار

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