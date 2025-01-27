كيف علَّق الإعلام العبري على مشاهد عودة النَّازحين إلى شمال قطاع غزَّة؟

قالت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إن حركة حماس قد حققت هذا الصباح ما تريد بعودة المواطنين النازحين من وسط وجنوب قطاع غزة إلى مناطق الشمال بعد أكثر من عام و3 شهور، وضعت فيها حكومة الاحتلال خطة كاملة للتهجير.

وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال، دورون كدوش، "باختصار، حماس حققت هذا الصباح ما تريد: استعادت السيطرة الكاملة على شمال القطاع، سيعود شمال غزة ليكون مكتظًا بالسكان بأكثر من مليون ونصف شخص.

وأضاف كدوش، أنه "هذا سيصعب على "إسرائيل" العودة للقتال في الشمال إذا أرادت ذلك بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، العودة للقتال داخل منطقة مكتظة بالسكان مثل مدينة غزة ستكون مهمة شبه مستحيلة".

وقال وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المستقيل المتطرف إيتمار بن غفير، إن "فتح ممر نتساريم هذا الصباح وإعادة عشرات الآلاف من سكان غزة إلى شمال القطاع هو انتصار واضح لحماس، ويعد جزءًا مهينًا آخر من صفقة غير مسؤولة، هذه ليست ملامح "نصر مطلق" بل هذا "استسلام مطلق".

وتوافد آلاف النازحين من مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، للعودة إلى شمال القطاع بعد أكثر من عام وثلاثة شهور من النزوح القسري وحرب الإبادة الجماعية الصهيونية على القطاع.

وسار النازحون مشياً على الأقدام انطلاقاً من منطقة "تبة النويري" غرب مدينة النصيرات، مروراً بمحور نتساريم، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه. كما ينتظر آلاف النازحين المتواجدين على شارع صلاح الدين؛ المرور بمركباتهم عند التاسعة صباحاً؛ وفق ما نص عليه الاتفاق بين فصائل المقاومة الفلسطينية و "إسرائيل".

ومن جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنَّ مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، أنّ هذه المشاهد المُفعمة بفرح العودة وحبّ الأرض والتشبّث بها هي رسالة لكلّ المُراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه.

وجددت تأكيدها على أنَّ عودة أهلنا النازحين إلى بيوتهم يُثبت مجدَّداً فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة الصمود لديه.

وقالت حماس، "نقف مع شعبنا العظيم في هذه اللحظة التاريخية"، داعيةً إلى تكثيف وصول كلّ المساعدات والمواد الإغاثية إلى كامل مناطق قطاع غزَّة.

المصدر / فلسطين أون لاين