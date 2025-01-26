حصيلة شهداء الحركة الرِّياضيَّة الفلسطينيَّة منذ حرب الإبادة بغزَّة

غزة/ مؤمن أحمد

كشف اتحاد كرة القدم النقاب عن عدد شهداء الحركة الرياضية، الذين ارتقوا خلال حرب الإبادة على قطاع غزة والتي استمرت لأكثر من 15 شهرا.

وقال اتحاد الكرة أن عدد شهداء الحركة الرياضية والكشفية بلغ 724 شهيدا، بينهم 382 لاعبا مسجلين ضمن كشوفاته يمارسون لعبة كرة القدم، علما أن من بينهم 96 طفلا.

وارتقى 235 شهيدا من الاتحادات الرياضية المختلفة، و107 من الحركة الكشفية، حيث يعتبر هذا العدد الأكبر في تاريخ الحروب البشرية.

وأشار اتحاد الكرة، إلى أن هناك 26 معتقلا رياضيا من الضفة الغربية، يقبعون خلف القضبان، بينما لا يوجد عدد نهائي لعدد الأسرى من قطاع غزة، بسبب قلة المصادر وعدم معرفة المفقودين.

وأكد اتحاد كرة الكرة، تدمير 287 منشأة رياضية منها 134 في قطاع غزة ، بينما دمر الاحتلال 13 منشأة بالضفة الغربية المحتلة.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية.

وتقدم اتحاد الكرة بأكثر من طلب للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها للوائح والقوانين الدولية، ولردعها لكي تتوقف عن ممارساتها العنصرية، لكن دون جدوى.

