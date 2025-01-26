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جمعية الفجر الشبابي تطلق حملة إغاثة عاجلة لسكان غزة.. رابط التسجيل

26 يناير 2025 . الساعة 20:13 بتوقيت القدس
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جمعية الفجر الشبابي تطلق حملة إغاثة عاجلة لسكان غزة.. رابط التسجيل
غزة/ فلسطين أون لاين

أطلقت جمعية الفجر الشبابي الفلسطيني حملة إغاثة عاجلة لمساعدة الأسر المتضررة في قطاع غزة.

تهدف الحملة إلى تقديم الدعم الإنساني اللازم للأسر المتضررة جراء الحرب الأخيرة، وتشمل المساعدات الغذائية والطبية والملابس.

للتسجيل والاستفادة من المساعدات، يرجى زيارة الرابط التالي: [رابط التسجيل]

حول جمعية الفجر الشبابي:

تعتبر جمعية الفجر الشبابي مؤسسة أهلية غير ربحية تعمل في قطاع غزة منذ عام 2002. تسعى الجمعية إلى تمكين الشباب والمرأة والطفل من خلال تقديم خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية متنوعة.

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#غزة

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