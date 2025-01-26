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الإعلاميَّ الحكوميِّ عن "خطَّة ترامب": شعبنا قادر على إحباط هذه الألاعيب المكشوفة

26 يناير 2025 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
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الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
غزة/ فلسطين أون لاين

أدان المكتب الإعلامي الحكومي، التصريحات المتداولة حول ما يسمى "نقل أعداد من مواطني قطاع غزة لدول مجاورة"، ونرى في الحديث عنها في هذا التوقيت تماهيا مع مساعي الاحتلال المعلنة خلال العدوان بتهجير شعبنا.

وقال المكتب الحكومي، في بيانٍ صحافي، "نثق أن شعبنا البطل الذي أفشل مخططات التهجير القسري تحت النار والقصف والإبادة، قادر على إحباط هذه الألاعيب المكشوفة التي تهدف لتحقيق ما فشل فيه جيش الاحتلال طوال خمسة عشر شهرا".

وأكد، أن هذه الفكرة ستبقى مجرد أوهام في خيال من يطرحها، وسيكون مآلها كما هو حال كل مخططات ومساعي التهجير التي سبقتها على مدى العقود السابقة.

 وحذر المكتب الحكومي، من مغبة استغلال البعض للواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب في غزة بسبب جريمة الإبادة التي اقترفها الاحتلال".

وطالب، بسرعة التجاوب مع الاحتياجات الحياتية والمعيشية المختلفة لسكان قطاع غزة وتسريع جهود الإيواء والإغاثة وإعادة الاعمار.

ودعت المكتب الحكومي بغزة، الهيئات الأممية والدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها الدول المحيطة بإعلان موقف رافض وواضح وتأكيد تمسكها بالقرارات الدولية التي حفظت حق لاجئينا بالعودة والتعويض، وضرورة أن يقرر شعبنا مصيره، ويتخلص من الاحتلال، وأن ينعم بدولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لـ"تطهير" غزة، قائلا إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط، وقد بارك الخطة ودعا لتنفيذها كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال ترامب -الذي وصف غزة بأنها "مكان مدمر"- إنه ناقش مع ملك الأردن عبد الله الثاني المسألة ومن المقرر أن يبحثها أيضا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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#قطاع غزة #غزة

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