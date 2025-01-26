شكوى في بولندا ضدَّ وزير التَّعليم الإسرائيليِّ أثناء "مراسم الهولوكوست"

وكالات/ فلسطين أون لاين

ذكرت هيئة البث العبرية، أنه تم تقديم شكوى للنيابة العامة في بولندا تطالب باعتقال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش أثناء حضوره مراسم ذكرى ما يسمى "الهولوكوست".

وذكرت وسائل الإعلام البولندية أن الشكوى تتعلق بتورط الوزير في "انتهاكات حقوق الإنسان" بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية.

وتستعد بولندا لاستقبال الوفود الدولية في الذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز، في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدًا قانونيًا بعد صدور مذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب.

ويواجه جنود وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي دعاوى قضائية في عدة دول حول العالم، على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وهو ما اعتبره محللون خطوة مهمة نحو ردع الاحتلال وإخضاعه للمساءلة القانونية.