خلاف حول هويَّتها ومصيرها يمنع عودة النَّازحين لشمال غزَّة.. من هي المجندة أربيل يهود؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

باتت قضية الإفراج عن الإسرائيلية أربيل يهود المحتجزة في غزة محورا في مفاوضات عودة النازحين، والذي كان من المقرر اليوم السبت عقب تسليم كتائب القسام المجندات "الإسرائيليات" الأربع، فمن هي المجندة الإسرائيلية أربيل يهود الأسيرة لدى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة؟.

وتعمل أربيل كمدربة لاستكشاف الفضاء وعلم الفلك في مجلس عسقلان الإقليمي، مما أثار جدلًا حول طبيعة عملها، وتشير تقارير إسرائيلية إلى أنها ليست في حوزة حركة "حماس" بل لدى فصيل فلسطيني آخر.



الإسرائيلية أربيل يهود

أربيل يهود إسرائيلية وُلدت عام 1995 في كيبوتس نير عوز. عملت مرشدة للفضاء والفلك في مجمع "غروبتك" التكنولوجي، وتقول حركة الجهاد الإسلامي إنها عملت عسكرية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. أسرتها المقاومة الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

النشأة والمجال المهني

وُلدت أربيل يحيئيل يهود في يونيو/حزيران 1995 في كيبوتس نير عوز، ولديها شقيقان هما نيطاع ودوليف، الذي قُتل في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.

أسس جدّاها الكيبوتس الذي يعيشون فيه، وهو من المستوطنات التعاونية التي تضم جماعة من المستوطنين الإسرائيليين يعيشون ويعملون معا ويتعاونون في الزراعة.

انتقل والدها إلى مدينة ريشون لتسيون الإسرائيلية، وعندما كبرت، غادرت الكيبوتس في رحلة إلى أميركا الجنوبية مع شريكها أريئيل كونو، الذي تعرفت عليه منذ طفولتها، ثم عادا لاحقا إلى إسرائيل.

بدأت "يهود" العمل مرشدة للفضاء والفلك في مجمع "غروبتك" التكنولوجي التابع لمجلس أشكول الإقليمي، واستمرت في عملها حتى أسرت في عملية طوفان الأقصى.

ووفقا لمصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، فإن "يهود" كانت عسكرية مدربة في برنامج الفضاء التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

الأسر

أُسرت أربيل يهود في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 من داخل غرفة محصنة في منزلها بكيبوتس نير عوز، وأسر معها شريكها.

كما أسرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شقيق شريكها ديفيد كونو وزوجته شارون أيلوني كونو وابنتيه التوأم اللتين أطلق سراحهما في اتفاق الهدنة الذي تم إبرامه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وظنّت العائلة أن شقيقها أسر معها، لكن عثرت وحدة "إيتان" (للبحث عن المفقودين) فيما بعد على جثته داخل المستوطنة.

وأكد الأسرى الذين كانوا لدى حماس وأطلق سراحهم في الصفقة الأولى من اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة، أن أربيل على قيد الحياة.

أسيرة لدى سرايا القدس

وكشف مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي للتلفزيون العربي أن أربيل يهود عسكرية متدربة في برنامج الفضاء التابع للجيش الإسرائيلي. وقال المصدر: "إن أربيل يهود أسيرة لدى سرايا القدس وسيتم الإفراج عنها بصفتها عسكرية".

إلى ذلك، قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" لوكالة "رويترز" إن الحركة أبلغت الوسطاء بأن مواطنة إسرائيلية محتجزة في قطاع غزة سيتم إطلاق سراحها الأسبوع المقبل، بعد أن قالت إسرائيل إنه كان ينبغي الإفراج عنها السبت.

وأوضح القيادي أن المحتجزة أربيل يهود سيتم إطلاق سراحها السبت المقبل، مؤكدًا أنها على قيد الحياة.

وقال القيادي في حماس محمود مرداوي إن حماس تسير وفق ما تم الاتفاق عليه بدقة والذي نص على الإفراج عن أربع نساء اليوم السبت دون تحديد أسمائهن. وأكد أن لا نية لحماس بالقفز عن أي جزء من الاتفاق.

إلى ذلك، قالت مصادر مصرية، إن المقاومة أبلغت القاهرة رسميًا بأن أربيل يهود على قيد الحياة وسيفرج عنها السبت المقبل.

أربيل يهود على قيد الحياة

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن التعليمات ما زالت قائمة بخصوص حظر اقتراب الفلسطينيين نحو محور نتساريم في قطاع غزة، قائلا إن المحور لن يُفتح حتى يتم الاتفاق بين الوسطاء وإسرائيل على تسوية تحرير الأسيرة أربيل يهود.

في السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك اتصالات بين إسرائيل والوسطاء من أجل الإفراج عن الأسيرة قبل السبت المقبل.

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أنه لن يسمح بعودة سكان غزة إلى مناطق الشمال حتى يتم ترتيب الإفراج عنها.

كما نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن شرط إسرائيل للسماح لأهالي غزة بالعودة للشمال هو الحصول على إشارة تأكيد بأن أربيل يهود على قيد الحياة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الخلاف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يتجاوز قضية أربيل ليشمل قائمة المحتجزات المقرر الإفراج عنهن، حيث كان من المتفق عليه إطلاق سراح النساء غير المقاتلات أولا.

تبقى قضية أربيل يهود واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في المفاوضات الجارية، حيث يرتبط مصيرها مع عودة النازحين وتستمر الجهود لإثبات هويتها وحالتها.