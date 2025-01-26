الأونروا: الوضع الإنساني في شمال الضفة يدفع بالمواطنين إلى النزوح

أكد مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الضفة الغربية المحتلة، أن الوضع الإنساني والأمني في شمال الضفة تدهور بشكل خطير في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن

من مخيم جنين "بشكل شبه كامل".



وأضاف، أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري وتدهور الوضع الأمني تسببا في نزوح جماعي للعائلات، ما أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية.

وفي السياق، أوضح مدير الأونروا أن تعليق الأنشطة التعليمية في مدارس الأونروا في المنطقة كان أمرًا لا مفر منه نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على مخيم جنين.

وقال إن هذا أدى أيضًا إلى تعليق تقديم الخدمات الصحية في المخيمات، بسبب صعوبة الوصول إليها في ظل الوضع الراهن.

ودعا مدير الأونروا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لتوفير الدعم الإنساني والضغط على الأطراف المعنية للحد من التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين في المنطقة.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين، والمرافق العامة، والخاصة، والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.