كاتس يجري مقابلات مع قادة في الجيش لاختيار خلفًا لهاليفي

ترجمة فلسطين أون لاين

يجري وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقابلة اليوم الأحد، مع نائب رئيس أركان جيش الاحتلال العقيد أمير برعام، والمدير العام لوزارة الحرب العقيد (المتقاعد) إيال زمير، والعقيد تامير يداي، وذلك كجزء من عملية اختيار أحدهم لمنصب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلفًا لهرتسي هاليفي المستقيل.

وأوضح موقع "وللا" العبري أن هذا اللقاءات سيجريها كاتس لاختيار رئيسًا لأركان جيش الاحتلال، خلفًا لهاليفي المستقيل بعد فشله في السابع السابع من أكتوبر.

وأوضح الموقع أن هدف كاتس من اللقاءات هو التعرف على شخصية الثلاثة المرشحين، وعقيدتهم القتالية وتصورهم، لبناء قوة الجيش الإسرائيلي، وخططهم لمواجهة التهديدات من ساحات المقاومة المختلفة، خصوصًا أن هاليفي كان يدّعي أنه بنى خطط الجيش ليتعامل مع عدة جبهات في حال اندلعت حرب إقليمية، والتي فشلت في الحرب الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين