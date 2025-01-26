جنرال احتياط: المراسلون العسكريون ضللوا الجمهور وقدموا انتصارات وهميَّة

ترجمة فلسطين أون لاين

هاجم الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك المعلقين العسكريين والمراسلين في وسائل الإعلام الإسرائيلية واتهمهم بتضليل الجمهور الإسرائيلي طوال أيام القتال في غزة، وذلك من خلال تقديم عروض كاذبة ووهمية عن انتصار الجيش الإسرائيلي.

وحسب ما نشرت "القناة السابعة" العبرية على موقعها اليوم الأحد، قال بريك: عندما شاهدت بالأمس مشاهد إطلاق سراح الأسيرات الإسرائيليات الأربع، أذهلني جهل بعض المعلقين العسكريين الذي سوقوا لنا الوهم عن انتصارات الجيش أثناء الحرب، وأصروا على موقفهم بعدما رأينا مشاهد تسليم الأسيرات الأربعة، يحيط بهم الآلاف من جنود القسام.

ووصف بريك هؤلاء المراسلين العسكريين بالجهل، الذين كانوا يروجون لانتصارات الجيش أثناء الحرب، ونجاحه في القضاء على حماس، وعندما رأينا جنود القسام الذي ظهروا في مشاهد التسليم، ومدى التنظيم والقدرة على السيطرة التي يتمتعون بها، ادعى هؤلاء المراسلون أن مقاتلي حماس الذين بقوا على قيد الحياة كان لأنهم جبناء، ولم يجرؤوا على القتال وجهاً لوجه مع الجيش الإسرائيلي واختبئوا في الأنفاق.

وتساءل بريك بسخرية منذ متى تقاتل الجماعات المسلحة في حرب العصابات العصابات وجهاً لوجه مع الجيوش؟ كل غرض الفدائيين هو التخفّي عن أنظار الجيش في الأنفاق وإلحاق خسائر مشرفة به، وزرع عبوات على المحاور التي يتقدم عليها الجيش، وتفخيخ المباني التي يتمركز بها، وقنص الجنود من بعيد، وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على دبابات الجيش وناقلات الجنود المدرعة ثم الاختفاء بسرعة، بهذه الطريقة، تتمكن فرق حرب العصابات من إلحاق خسائر فادحة بالجيش الإسرائيلي، مع الحفاظ على قوتها.

وأشار إلى أنه في حرب العصابات لا يكون القتال وجهاً لوجه مع الجيوش، هكذا هزمت حماس الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشدد على أنه يجب على هؤلاء المعلقين والمراسلين العسكريين في جميع وسائل الإعلام أن يعترفوا بخطئهم في تضليل الجمهور طوال أيام الحرب من خلال تقديم عروض كاذبة عن انتصار الجيش الإسرائيلي، وما رأيناه في مشاهد التسليم يتعارض مع كل ما روّجوه لنا طوال فترة الحرب، ويؤكد لنا عدم انهيار حماس كما ادعوا.



المصدر / فلسطين أون لاين