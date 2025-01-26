كاتب إسرائيلي: الجيش تحوَّل إلى "ديكور سياسي" لحكومة فاسدة

ترجمة فلسطين أون لاين

شنَّ الكاتب الإسرائيلي البارز بن كاسبيت هجوماً حاداً على حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو والمؤسسة العسكرية، واصفاً الجيش بأنه تحوَّل إلى "ديكور سياسي" تتحكَّم فيه أجندة السلطة الفاسدة، فيما تجاهلت القيادات تحذيرات استخباراتية حرجة أدت إلى هجوم 7 أكتوبر 2023 وأسر جنود إسرائيليين.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت اليوم، تحت عنوان: "حين يتحوَّل الجيش إلى ديكور.. الفساد يقتل الجنود".

اتهم كاسبيت حكومة نتنياهو بـ"تفريغ المؤسسة العسكرية من مهامها الحقيقية"، مشيراً إلى أن القيادات العسكرية والسياسية حوَّلت الجيش إلى "أداة لترسيخ النفوذ السياسي" بدلاً من تعزيز الأمن.

وأكَّد أن "الغطرسة والفساد" أديا إلى تجاهل تحذيرات مراقبات الاستخبارات الميدانية في موقع ناحل عوز، اللواتي أرسلن إشارات استغاثة قبل هجوم 7 أكتوبر عبر شيفرة خاصة، دون أي استجابة.

وكتب كاسبيت: "لم يكن أحد ليصدق أن قيادات الجيش المُزهوة بنفسها ستتجاهل صرخات مراقباتهن… تحوَّل الجيش إلى ديكور يخفي انهيار الدولة، بينما انشغلت الحكومة بنهب مؤسساتها"، في إشارة إلى الأزمات الداخلية التي سبقت عملية "طوفان الأقصى"، مثل محاولات تقويض السلطة القضائية.

واستند الكاتب إلى شهادات مراقبات ميدانيات، منهن المجندة روني أشيل، التي قُتلت خلال الهجوم رغم تحذيراتها المتكررة من تحركات عناصر المقاومة الفلسطينية بغزة. ونقل تسجيلات إذاعية تُوثِّق لحظة اكتشاف الاختراق: "محطة دييغو، مسلحون يعبرون السياج… إنهم في السفاري!"، مؤكداً أن القيادات العسكرية "لم تتحرك كما لو أن الأمر مجرد تدريب".

وأضاف: "هؤلاء المجندات كنّ الحلقة الوحيدة التي التزمت بواجبها، بينما فرّ القادة من مسؤوليتهم… إنهن ضحايا ديكور سياسي صنعته حكومة فاسدة".

وربط كاسبيت بين "انهيار المصداقية الأمنية" وصفقة تبادل الأسرى الحالية مع حماس، التي أُفرجت بموجبها (إسرائيل) عن مئات المعتقلين الفلسطينيين مقابل تحرير جنودها. وعلّق بالقول: "الثمن باهظ، لكنه نتيجة طبيعية لتحويل الجيش إلى ديكور… الفشل العسكري حوّل الدولة إلى رهينة صفقات مُذلّة".