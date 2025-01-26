شهيد برصاص قناص إسرائيلي وسط رفح

استشهد مواطن، صباح اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال قرب ميدان الشهداء وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي، باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال جراء إطلاق النار عليه من قناصة الاحتلال المتمركزين على محور صلاح الدين.

ويوم أمس السبت، أصيب العديد من المواطنين أثناء انتظارهم العودة لشمال القطاع، التي كانت مقررة يوم أمس، إلا أن الاحتلال يواصل عرقلة عودتهم.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ صباح الأحد 19/1/2025، واصلت آلة الحرب الإسرائيلية حصد المزيد من أرواح الفلسطينيين.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له: إن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق النار تجاه المواطنين وقتلهم، خلال تفقدهم منازلهم المدمرة قرب أماكن تمركز تلك القوات التي تتراوح بين 400 إلى 1000 متر على امتداد حدود قطاع غزة الجنوبية والشرقية والشمالية، دون وجود أي تهديد وخطر على حياة الجنود. وذكر أنه وثق استشهاد 43 مواطنًا منهم 7 أطفال وامرأتان ومسن، وإصابة آخرين بجروح حتى الخميس الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين