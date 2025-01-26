لجان المقاومة: تصريحات ترامب الداعية لتهجير شعبنا عدوانية فاشية

أدانت قيادة لجان المقاومة في فلسطين بشدة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى تهجير شعبنا الفلسطيني تحت مسمى نقل أجزاء من سكان غزة إلى مصر والأردن .

وقالت اللجان في بيان اليوم الأحد، إن هذه تصريحات عدوانية فاشية تتماهى مع مخططات المجرمين الصهاينة في حكومة المتطرفين الصهاينة وتنفيذ أساطيرهم وخرافاتهم التلمودية.

ودعت الحكومتين الشقيقتين المصرية والأردنية الى رفض تصريحات ترامب الخبيثة والتصدي لمخططات التهجير والاقتلاع التي تستهدف شعبنا وقضيتنا.

ووجهت رسالة للمجرمين أعداء الامة في الادارتين الصهيونية والأمريكية أن الفشل الصهيوأمريكي في تهجير شعبنا عبر آلاف الاطنان من القنابل والصواريخ لن يفلح أبدا بفرض أي قرارات إجرامية عليه.

وشددت على أن شعبنا الفلسطيني في غزة وفي كل بقعة في أرضنا الفلسطينية المباركة ثابت و متجذر ومتمسك بأرضه رغم الدمار الذي خلفته الصواريخ الصهيوأمريكية وعشرات الألاف من الأطفال والنساء والشباب الشهداء وشعار شعبنا أهل الأرض باقون وأن آمال وأحلام واوهام الصهاينة الى زوال .

المصدر / فلسطين أون لاين