فصائل وقوى فلسطينية: خطط الوطن البديل فشلت على مدار عقود

أدانت القوى الفلسطينية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن إمكانية تهجير سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر، متعهدة بإفشال خطط التهجير.

وقال القيادي في حركة حماس باسم نعيم لفرانس برس: شعبنا كما أفشل على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل، سيفشل كذلك مثل هذه المشاريع، في إشارة إلى مقترح ترامب.

الجهاد: تساوق مع أجندة اليمين

بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات تصريحات ترامب الداعية للتهجير، وأشارت إلى أن هذه التصريحات تتساوق مع أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف.

وعدّت الدعوة استمراراً لسياسة التنكر لوجود الشعب الفلسطيني وإرادته وحقوقه. وتندرج في إطار التشجيع على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه.

ودعت الجهاد الإسلامي كل الدول إلى رفض خطة ترامب، وبالأخص الحكومتين المصرية والأردنية، مؤكدة أن شعبنا، بصموده ومقاومته، سيفشل هذا المخطط كما أفشل مخططات سابقة كثيرة.

لجان المقاومة: تصريحات عدوانية

بدورها، أدانت قيادة لجان المقاومة في فلسطين بشدة تصريحات ترامب، وقالت في بيان اليوم الأحد، إن هذه تصريحات عدوانية فاشية تتماهى مع مخططات المجرمين الصهاينة في حكومة المتطرفين الصهاينة وتنفيذ أساطيرهم وخرافاتهم التلمودية.

ودعت الحكومتين المصرية والأردنية الى رفض "تصريحات ترامب الخبيثة" والتصدي لمخططات التهجير والاقتلاع التي تستهدف شعبنا وقضيتنا.

وشددت على أن شعبنا الفلسطيني في غزة وفي كل بقعة في أرضنا الفلسطينية المباركة ثابت و متجذر ومتمسك بأرضه رغم الدمار الذي خلفته الصواريخ الصهيوأمريكية وعشرات الألاف من الأطفال والنساء والشباب الشهداء وشعار شعبنا أهل الأرض باقون وأن آمال وأحلام واوهام الصهاينة الى زوال .

حركة المجاهدين: شعبنا متمسك بأرضه

من جهتها، قالت ‏حركة المجاهدين إن هذه التصريحات تعكس إصرار الإدارة الأمريكية الجديدة على المضي في العدوان على شعبنا ومخططات التهجير التي تشمل كل الأرضي الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت أن ما فشلت به الإدارة الأمريكية السابقة التي دعمت الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني في غزة لن تفلح هذه الإدارة به فشعبنا متمسك بأرضه وسيفشل مخططاتهم.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني دفع ضريبة باهظة في سبيل التمسك بأرضه وافشال المخططات الصهيونية بالتهجير وصمد في وجه أبشع الة قتل وابادة شنتها عليها حكومة نتنياهو النازية وإدارة بايدن المجرمة.

ودعت إلى رفض عربي وإسلامي لتلك التصريحات التي تمثل اعتداء على شعبنا ودول أمتنا، ودعت إلى وحدة وتكاتف فلسطيني للتصدي لتلك المخططات التي تستهدف قضيتنا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس السبت، إنه تحدث مع الملك الأردني، عبدالله الثاني، حول إمكانية بناء مساكن ونقل أكثر من مليون فلسطيني من غزة إلى الدول المجاورة.

وأضاف ترامب -في تصريحات صحفية نقلتها سي إن إن- إنه طلب من الملك الأردني، في مكالمة هاتفية، استقبال المزيد من الفلسطينيين، مضيفا للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: “قلت له إنني أحب أن تتولى المزيد، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وأرى أنه في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية”.

وتابع ترامب إنه يود أن تقوم كل من الأردن ومصر بإيواء الناس، وأنه سيتحدث مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حول هذا الأمر.

المصدر / فلسطين أون لاين