الاحتلال يخرق الاتفاق.. لا انسحاب وشهيد وإصابات في صفوف العائدين لجنوب لبنان

استشهد مواطن لبناني في بلدة حولا جنوبي لبنان، فيما أصيب نحو 17 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت احتلالها للقرى اللبنانية مخترقة مهلة الـ 60 يومًا لانسحابها بموجب وقف إطلاق النار مع لبنان.

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية بمقتل شخص وتسجيل عشرات الإصابات برصاص الاحتلال بين أهالي بلدة كفركلا لدى محاولتهم الدخول إلى بلدتهم الجنوبية.

ودخل أهالي مدينة الخيام بمسيرات سيارة إلى بلدتهم برغم تحذيرات الاحتلال.

"توصف باللحظة التاريخية".. كاميرا #الجزيرة ترصد دخول الجيش اللبناني بآلياته وجنوده إلى بلدة عيتا الشعب جنوب #لبنان#الأخبار pic.twitter.com/DuqyL4owhG — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 26, 2025

وأصيب 10 لبنانيين بنيران إسرائيلية في بلدات برج الملوك وكفركلا وحولا ووادي السلوقي، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية لبنانيين اثنين في بلدة حولا جنوبي لبنان.

وفي وقت مبكر، تجمع مئات الجنوبيين عند مداخل قراهم تمهيداً لدخولها مع انقضاء مهلة الستين يوماً لانسحاب قوات الاحتلال من الجنوب.

الاحتلال الإسرائيلي أعلن من جانبه أن جيشه لا يزال منتشرًا في مواقع مختلفة من جنوب لبنان. وأعلن أنه يحظر عودة اللبنانيين إلى 62 بلدة جنوب لبنان، في ظل عدم انسحابه من تلك المناطق بعدما كان من المقرر انتهاء مهلة وجوده فيها فجر اليوم،

وأفاد الجيش الإسرائيلي -في بيان- بأنه يحظر عودة السكان إلى منازلهم في عشرات القرى على الشريط الحدودي مع إسرائيل، قائلا إن من يقترب منها “يعرض نفسه للخطر”.

وبثت منصات محلية لبنانية مقاطع فيديو لمحاولات النازحين اللبنانيين العودة إلى بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان بعد انتهاء مهلة بقاء قوات الاحتلال في جنوب البلاد.

دعوة للتريث

أما الجيش اللبناني فدعا في بيان له مع انقضاء مهلة الستين يومًا التي تلي وقف إطلاق النار، الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، “نظرًا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي”.

وشدد على أهمية تحلّي المواطنين بالمسؤولية والالتزام بتوجيهات قيادة الجيش، وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظًا على سلامتهم.

وقال: تعمل الوحدات العسكرية باستمرار على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، وتُتابع الوضع العملاني بدقة ولا سيما لناحية الخروقات المستمرة للاتفاق والاعتداءات على سيادة لبنان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وعمليات نسف المنازل وحرقها في القرى الحدودية من جانب العدو الإسرائيلي.

مواطنة من كفركلا : "مهلة الستين يوم انتهت، كان المفروض أصحاب السيادة يمشوا قبلنا.. هيدا الشريط جزء من لبنان او لا؟!".#وقائع pic.twitter.com/1wucNErq2E — وقائع (@waqa2e3) January 26, 2025

كما أعلن مواصلة تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل.

وأكد حدوث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنّه يحافظ على الجهوزيّة لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي”.

دفاع مشروع

من جهته، دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي أهالي القرى الجنوبية كافة، إلى التوجه إليها لتفقدها والعودة الى منازلهم، مشددا على أن “حزب الله” على اتم الجهوزية للدفاع عن الأرض وحمايتها وتحريرها.

وقال في بيان: “مع انقضاء مهلة الستين يومًا من هدنة وقف النار ومهلة انسحاب جيش العدوّ من جنوب لبنان، يهمّ الحزب التأكيد على أنّ العدوّ لم يتمكّن فعلًا من دخول البلدات اللبنانية سوى مع سريان بدء تنفيذ الاتفاق، حيث عجز أثناء حربه البرّية من الدخول والتثبيت بفعل بطولات المقاومين وإرادتهم القتاليّة العالية وخطّتهم الدقيقة والفعّالة التي أفشلت خطط العدوّ ومنعته من تحقيق أهدافه المعلنة والمبيتة”.

وتابع: “مع انقضاء المهلة، يدعو الحزب، أبناء شعبنا من أهالي القرى الجنوبية كافّة، التوجّه إليها لتفقّدها والعودة إلى منازلهم، مرفوعي الرؤوس، شامخين شموخ المنتصرين، فهم الذين أُريد لهم البقاء مهجّرين بعيدين عن أرضهم وها هي تناديهم، ليعيدوا المجد والحياة لها ويبعدوا دنس المحتلّ عن طهر دماء الشهداء والجرحى من أبنائهم الأبطال الذين استبسلوا بالدفاع والمواجهة حتى الرمق الأخير.

أهالي الخيام جنوب لبنان يدخلون إلى بلدتهم رغماً عن الاحتلال pic.twitter.com/EG3S9LaG8a — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 26, 2025

وطالب الحزب الدولة اللبنانية بتحميل كامل المسؤوليّة لرعاة الاتفاق بالالتزام التامّ بانسحاب العدوّ الفوري من جنوب لبنان، وحماية حقّ المواطنين الطبيعي بالعودة الآمنة إلى قراهم وبيوتهم تمهيدًا لإعادة إعمارها وإزالة كلّ آثار العدوان عنها”.

وأضاف: “المقاومة على أتمّ الجهوزيّة للدفاع عن الأرض وحمايتها وتحريرها، ويحذّر العدوّ في حال قرّر التمادي بعدم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كاملًا، أنّ للمقاومة ومعها الجيش اللبناني وأهالي القرى، كامل الحقّ والمشروعيّة في الدفاع عن لبنان.

وحيّا الحزب عائلات الشهداء والجرحى والمقاومين على طريق القدس وكلّ فلسطين، في فصائل نسور الزوبعة، وفي حزب الله وحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وكلّ فصائل المقاومة على كلّ ما قدّموه من تضحيات وأعمال بطوليّة دفاعًا عن لبنان وإسنادًا لغزّة والضفّة.

كما حيّا قيادة المقاومة في فلسطين وخصّ حركة حماس، على إخراجها مشهد النصر بما يليق بتضحيات أبناء شعبنا وإلزام العدوّ بالخضوع لشروط المقاومة في عمليّة تبادل الأسرى”.

وختم: “إنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي، وإيمانًا منه أنّ الصراع مع العدوّ هو صراع وجودي، يؤكّد أنّه باقٍ حيث يجب أن يكون، في طليعة صفوف المقاومة، سعيًا لتحرير كافّة أراضينا المحتلّة”.

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات