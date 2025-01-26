جنرال إسرائيلي: خطة ترامب لنقل سكان غزة غير واقعية

ترجمة فلسطين أون لاين

أعرب الجنرال الإسرائيلي السابق غادي شمني، قائد منطقة الضفة الغربية الأسبق، عن تشكيكه في جدوى المبادرة الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، والتي تهدف إلى نقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن كجزء من خطة لإعادة إعمار القطاع المُدمَّر.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع إذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية اليوم الأحد، حيث وصف المبادرة بأنها "غير واقعية" وقد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإقليمية.

وادعى شمني أن الفئات التي قد توافق على مغادرة غزة بموجب الخطة الأمريكية هي "الأكثر قدرة ماليًّا"، بينما ستبقى الفئات الفقيرة والمهمشة التي يُحتمل انضمامها لصفوف المقاومة، مما يُزيد من تعقيد الوضع الأمني.

وأضاف: "هذا النهج سيُضعف الأردن ومصر، ويُهدد استقرارهما، خاصة وأن الأردن تعاني أصلًا من أعباء استضافة ملايين اللاجئين السوريين". وتابع: "لا أحد في المنطقة يرغب باستضافة فلسطينيي غزة، الجميع يفضل إبقاء القضية في الملعب الإسرائيلي".

وتطرق الجنرال الإسرائيلي السابق إلى التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بالضفة الغربية، مشيرًا إلى أن إغلاق المعابر أمام العمال الفلسطينيين منذ بداية الحرب الأخيرة أدى إلى تفاقم الفقر وتأجيج الأوضاع الميدانية.>

المصدر / فلسطين أون لاين