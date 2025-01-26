ترامب يدعو لتهجير سكان غزة ويطلب من مصر والأردن استقبالهم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب الإبادة الإسرائيليى في وضع إنساني صعب بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف.

وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قال ترامب: "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".

كانت واشنطن قالت العام الماضي إنها تعارض النزوح القسري للفلسطينيين.

وعلى مدى أشهر أثارت منظمات حقوقية ووكالات إنسانية مخاوف بشأن الوضع في غزة بعد أن تسببت الحرب في نزوح سكان القطاع بأكملهم تقريبا وأدت إلى أزمة غذائية.

وتعرضت واشنطن لانتقادات أيضا بسبب دعمها لإسرائيل، لكنها واصلت تقديم الدعم لحليفتها قائلة إنها تساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد جماعات مدعومة من إيران مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

وقال ترامب عن اتصاله، السبت، مع العاهل الأردني الملك عبد الله: "قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصا".

وأضاف: "أود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا"، مضيفا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم.

وقال الرئيس الأميركي: "نتحدث عن مليون ونصف شخص، ونقوم بتطهير المنطقة (التي عصفت بها الحرب) برمتها".

المصدر / وكالات