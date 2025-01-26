البيت الأبيض يرفع الحظر عن شحنات قنابل ثقيلة وجرافات لـ(إسرائيل)

أعلن البيت الأبيض رسميًا عن إلغاء الحظر المفروض على شحنات القنابل الثقيلة (2000 رطل) والجرافات من نوع D9 الموجهة لـ(إسرائيل)، مما يسمح بتدفق شحنات عسكرية كانت مُجمَّدة منذ عهد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب مخاوف من استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان.

وجاء القرار بعد ضغوط مكثفة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي نشر عبر منصة "تروث سوشيال" تأكيدًا على أن "طلبات دفعت (إسرائيل) ثمنها ولم يرسلها بايدن أصبحت الآن في طريقها".

وتشمل الشحنة 1,700 قنبلة ثقيلة من إنتاج شركة "بوينغ" للطيران، و134 جرافة D9 من شركة "كاتربيلر"، بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية رفع الحظر عن الجرافات أيضًا.

يذكر أن إدارة بايدن كانت علَّقت إرسال القنابل أواخر 2023 قبل العملية البرية الإسرائيلية في رفح، وسط تحذيرات من استخدامها في مناطق مدنية، بينما واجهت جرافات D9 انتقادات لاذعة في الولايات المتحدة بسبب دورها في هدم منازل الفلسطينيين بغزة، ما أثار احتجاجات وضغوطًا على واشنطن.

وكشفت مصادر أن جيش الاحتلال أعدّ خططًا مسبقة لاستقبال الشحنة بالتزامن مع توقعات بفوز ترامب في الانتخابات، مع الإشارة إلى أن (إسرائيل) اشترت القنابل بالشيكل المحلي دون استخدام المساعدات الأمريكية.

وكشف تحقيق لـ "يديعوت أحرونوت" في نوفمبر الماضي عن أعطال فنية تعاني منها عشرات الجرافات العاملة في غزة ولبنان بسبب الاستخدام المكثف واستهدافها من فصائل المقاومة، ما أثر على العمليات العسكرية وزاد صعوبات التعامل مع التهديدات على الحدود الشمالية.

المصدر / فلسطين أون لاين