تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 26 يناير

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد 26 يناير 2025 استقراراً في درجات الحرارة وتبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية مع فرصة لزخات محدودة من المطر في بعض المناطق.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً نهاراً ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأمطار: يوجد فرصة لسقوط أمطار في بعض المناطق بنسبة 20٪.

يوجد فرصة لسقوط أمطار في بعض المناطق بنسبة 20٪. درجات الحرارة: من المتوقع أن تكون 14°.

من المتوقع أن تكون 14°. الأجواء نهارًا: غائمة إلى غائمة جزئياً.

غائمة إلى غائمة جزئياً. الأجواء ليلًا: باردة جدًا.

باردة جدًا. الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 13 كم/س.

خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 13 كم/س. البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 62٪.

المصدر / فلسطين أون لاين