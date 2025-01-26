المجندات المفرج عنهن يكذّبن مزاعم إسرائيلية بتعاطي المنشطات

قال أطباء في جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب فحص المجندات المفرج عنهنّ ضمن صفقة التبادل في غزة، إن حالتهنّ الصحية "ممتازة"، وأكدوا أنهنّ لم يتلقين أي منشطات أو مواد مخدرة خلال وجودهنّ في قطاع غزة.

وبذلك تكذب المجندات مزاعم رسمية إسرائيلية سابقة بشأن إعطاء حركة حماس للأسرى االإسرائيليين لديها منشطات على شكل فيتامينات ومهدئات لجعلهم يبدون سعداء قبل إطلاق سراحهم.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن أطباء بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه بعد فحص المجندات الأربع عقب الإفراج عنهنّ من غزة تبين أنهنّ "في حالة صحية جيدة ومستقرة".

وأضاف هؤلاء الأطباء أن المجندات أكدن أنهنّ لم يتلقين خلال وجودهنّ في الأسر أية مواد منشطة أو مخدرات.

وفي وقت سابق السبت، أُفرِج عن 4 مجندات أسيرات، في إطار الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى المتضمنة في اتفاق تبادل الأسرى. ومقابل ذلك، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 200 أسير فلسطيني، حيث عاد 114 منهم إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، و16 أسيراً إلى قطاع غزة، فيما رُحِّل 70 آخرون إلى مصر.

وفي مقطع فيديو نشرته "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس عبر "تليغرام"، اليوم، عبّرت المجندات الإسرائيليات الأربع باللغة العربية عن شكرهنّ للفصائل الفلسطينية على حسن المعاملة خلال فترة أسرهنّ في غزة، وعلى الحفاظ على حياتهنّ رغم القصف الإسرائيلي العنيف.

وجاء ذلك تأكيداً لتصريح ورد على لسان عضو المجلس العسكري لـ"القسام"، عز الدين الحداد، خلال برنامج تليفزيوني، الجمعة، بأن التوجيهات لحراس الأسرى الإسرائيليين كانت حسن معاملتهم وفق ما تنص عليه تعاليم الإسلام، في الوقت الذي سعى فيه حكومة الاحتلال باستمرار لقتلهم.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد روج لمزاعم بشأن تعرّض المحتجزات في غزة وفي أثناء أسرهنّ من المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لـ"عنف جنسي"، وهو ما أكدت كذبه صحف عالمية عبر تحقيقات استقصائية، شملت لقاءات مع محتجزات إسرائيليات أُفرِج عنهنّ في صفقة سابقة جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين