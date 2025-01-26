شهيدان وإصابات في الضفة.. والاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم السادس

استشهد اثنين من المواطين في الضفة الغربية المحتلة متأثرين بإصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل عدوانه على مخيم جنين لليوم السادس على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الطفلة ليلى محمد أيمن الخطيب (عامان ونصف) متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

وكانت الطفلة الخطيب قد أصيبت بالرصاص الحي في رأسها خلال اقتحام الاحتلال مثلث الشهداء في وقت سابق من مساء اليوم، نقلت إثرها إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بـ"الحرجة" ليعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها، كما أصيبت سيدة خلال الاقتحام بالرصاص الحي في يدها وشظايا رصاص برأسها.

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مثلث الشهداء وحاصرت منزلا فيها، ونشرت قناصتها في محيطه وأطلقت الرصاص الحي، وسط اندلاع مواجهات، كما احتجزت عددا من الشبان وحققت معهم ميدانيا.

وباستشهاد الطفلة الخطيب يرتفع عدد الشهداء في جنين منذ بدء العدوان إلى 15 شهيداً.

وواصل جنود الاحتلال حرق منازل المواطنين في حارة الدمج وخلف جامع الأسير وطلعة الغبز في مخيم جنين، وساحة المخيم، واحتجزوا عددا من الشبان واستجوبوهم ميدانيا، فيما هدمت جرافات الاحتلال منازل جديدة في منطقة البشر والجهة الجنوبية الغربية من المخيم.

وشهدت عدة قرى وبلدات في محافظة جنين، اقتحامات ومحاصرة لمنازل واعتقالات، منها: السيلة الحارثية غرب جنين، وميثلون، وقباطية جنوبا التي شهدت أمس قصفا من مُسيرة إسرائيلية لمركبة أدت إلى استشهاد شابين.

وفي شارع نابلس الواصل بين مدينة جنين وقراها الجنوبية، دمرت جرافات الاحتلال دوارا، كما دمرت مدخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غربا، إضافة لتجريف شارع يافا الواصل بين مدينة جنين وقراها الغربية، وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين من أحياء ومنازل في المخيم.

وواصلت قوات الاحتلال تحويل منازل المواطنين في حي الجابريات إلى ثكنات عسكرية، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي خلال تمركزهم في محيط دوار السينما وسط المدينة.

كما أجبر الاحتلال المواطنين على إخلاء منازلهم في حيي الزهرة والجابريات، فيما واصل دفع تعزيزاته العسكرية إلى داخل مدينة جنين ومداخل المخيم، وسط استمرار تحليق الطائرات المُسيرة في سماء المخيم على ارتفاع منخفض..

وفي الأثناء أفادت مصادر طبية باستشهد أحمد محمود حشاش (42 عاما)، مساء أمس السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وذكرت أن حشاش أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، وقد وصفت إصابته بالخطيرة، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة دوار الاتصالات في محيط مخيم بلاطة، وشارع القدس شرق المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل معتقل محرر في بلدة قبلان، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المعتقل المحرر أنس الأقرع، واعتدت على المواطنين الذين كانوا بانتظاره، بقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابات بالاختناق.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء أمس السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة البياضة في البلدة، أصيب على إثرها عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، جرى نقلهم إلى مركز طبي في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، وداهمت منزلي معتقلين محررين، واعتدت على عدد من الشبان بالضرب.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة الخليل، وتمركزت في منطقة دوار ابن رشد، وأطلقت الأعيرة النارية، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم.

وفي مدينة البيرة وسط الضفة، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل مستوطنة "بسجوت"، المقامة على أراضي المواطنين في البيرة، أطلقت الرصاص الحي صوب مواطن خلال تواجده في حي جبل الطويل، ما أدى لإصابته في القدم، نقل على إثرها إلى المستشفى.

المصدر / فلسطين أون لاين