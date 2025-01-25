حماس تحذر من تعطيل الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات.

وقالت حماس في بيان لها مساء السبت: لا زال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال.

واستشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بعد استهدافها مئات المواطنين الذين كانوا ينتظرون شرق النصيرات بانتظار العودة إلى مناطق سكناهم في غزة وشمال القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه مئات المواطنين الذين كانوا ينتظرون على طريق صلاح الدين بانتظار السماح لهم بالعودة إلى شمال غزة، بعد تسليم كتائب القسام 4 أسيرات إسرائيليات مجندات ظهر اليوم في مدينة غزة.

يأتي ارتقاء الشهيد في وقت يحاول فيه الاحتلال التراجع عن تمكين النازحين من العودة، بدعوى عدم الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود. وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح بعودة النازحين إلى أن يتم ترتيب الإفراج عنها”.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 200 معتقل فلسطيني من ذوي الإحكام المؤبدة والعالية إلى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والخارج؛ تنفيذًا للمرحلة الثانية من صفقة التبادل في إطار وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال.

وجاء إطلاق سراح الأسرى بعد أن سلمت كتائب القسام 4 مجندات أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتواصل الاستعدادات لإطلاق 200 أسير فلسطيني.

وكانت عملية التبادل الأولى جرت في ساحة السرايا بمدينة غزة وسط حضور كبير لمقاتلي كتائب القسام. وفي المقابل، قالت حماس إنها تنتظر من الاحتلال تقديم قائمة بـ200 أسير فلسطيني يتوقع الإفراج عنهم اليوم السبت.

والأحد الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، ويستمر في مرحلته الأولى يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وشمل اليوم الأول من المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن 90 أسيراً بينهم 21 طفلاً وفتى، و76 من الضفة الغربية و14 من شرقي القدس نشرت أسماءهم مؤسسات حقوقية فلسطينية، مقابل الإفراج عن ثلاث محتجزات إسرائيليات من غزة. ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق -المكون من 3 مراحل- 42 يوما يتم خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن يفضي تنفيذ عملية تبادل ثاني دفعة من الأسرى من الجانبين إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى مناطق شمال غزة، مع حرية تنقل السكان بين شمال القطاع وجنوبه. ووفق بنود الاتفاق، يفترض أن ينسحب جيش الاحتلال بشكل كامل من غرب محور نتساريم، أي من شارع الرشيد الساحلي إلى شرق شارع صلاح الدين، فور تسليم الأسرى.

وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين