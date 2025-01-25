وفد قيادي من حماس يتوجه إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن وفداً قيادياً برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي ورئيس مجلس الشورى للحركة، سيتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالمسؤولين في مصر.

وأوضح قاسم أن الوفد القيادي لحركة حماس سيكون في استقبال الأسرى المبعدين المتوقع وصولهم ضمن عملية التبادل الثانية.

وفي وقت سابق، حملت حماس الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات.

وقالت حماس في بيان لها مساء السبت: لا زال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال.

واستشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بعد استهدافها مئات المواطنين الذين كانوا ينتظرون شرق النصيرات بانتظار العودة إلى مناطق سكناهم في غزة وشمال القطاع.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه مئات المواطنين الذين كانوا ينتظرون على طريق صلاح الدين بانتظار السماح لهم بالعودة إلى شمال غزة، بعد تسليم كتائب القسام 4 أسيرات إسرائيليات مجندات ظهر اليوم في مدينة غزة.

يأتي ارتقاء الشهيد في وقت يحاول فيه الاحتلال التراجع عن تمكين النازحين من العودة، بدعوى عدم الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود. وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح بعودة النازحين إلى أن يتم ترتيب الإفراج عنها”.

المصدر / فلسطين أون لاين