شهيد برصاص الاحتلال في إطلاق نار استهدف نازحين ينتظرون العودة

استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بعد استهداف مئات المواطنين الذين كانوا ينتظرون شرقي النصيرات وسط قطاع، بانتظار العودة إلى مناطق سكناهم في غزة وشمال القطاع.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه مئات المواطنين الذين كانوا ينتظرون على طريق صلاح الدين بانتظار السماح لهم بالعودة إلى شمال غزة، بعد تسليم كتائب القسام 4 أسيرات إسرائيليات مجندات ظهر اليوم في مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن الشهيد هو رائد نوفل نوفل (٤٣ عاما) من سكان النصيرات.

يأتي ارتقاء الشهيد في وقت يحاول فيه الاحتلال التراجع عن تمكين النازحين من العودة، بدعوى عدم الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود. وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح بعودة النازحين إلى أن يتم ترتيب الإفراج عنها".

ونقلت الجزيرة عن مصدر في حماس تأكيده أن أربيل يهود حية وسيفرج عنها ضمن الدفعة الثالثة السبت المقبل. في حين قال مصدر في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن "الأسيرة أربيل يهود أسيرة لديها وسيتم الإفراج عنها بصفتها عسكرية".

يذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي أعلن عن خطة حكومية لتسهيل عودة النازحين صباح غدًا الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين