بلدية عبسان: الاحتلال دمر 3447 مبنى ووحدة سكنية والخسائر أكثر من 8 ملايين دولار

قالت بلدية عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أن الاحتلال الاسرائيلي دمر 3447 مبنى ووحدة سكنية في البلدة بشكل كلي وبليغ غير قابل للسكن، موزعة على أحياء البلدة ال22.

واوضحت البلدية أن مناطق بلدة عبسان تصنف ضمن المناطق المنكوبة التي تم تدميرها بشكل كامل، مثل: حي الفراحين، حي آل فسيفس، وحي أبو طعيمة، حي ابو صلاح الشرقي، كما أن هناك أحياء دُمرت بنسبة 90% مثل: حي قديح، حي أبو دراز.

كما تعرضت مدارس البلدة لتدمير كلي وبعضها جزئي مثل: مدرسة الخنساء الثانوية، أما مساجد البلدة فقد دُمرت معظم مساجد عبسان الكبيرة حيث تم تدمير معظم مساجد البلدة من 30 مسجد في البلدة بما يشكل أغلبية ولم يتبقى سوى ثلاثة مصليات رغم تعرضها لدمار جزئي.

أما مستشفى البلدة الوحيد (المستشفى الجزائري) فقد خرج عن الخدمة، نتيجة استهدافات مباشرة لمبانيه.

كما ولحقت أضرار كبيرة بشوارع البلدة الرئيسية بما تحويها من طبقة اسفلتية، بلاط وأرصفة وشبكة مياه وصرف صحي وشبكة كهرباء (إنارة) مع أعمدة وكوابل إضافة إلى أضرار أخرى كحجر الجبهة، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لأضرار الشوارع الرئيسية 8,300,000.

وأشارت البلدية أن أضرار كبيرة لحقت بالشوارع الداخلية للبلدة بما تحتويه من بلاط وأرصفة وشبكة مياه وصرف صحي وإنارة، إضافة إلى عدد من الأضرار الأخرى، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لأضرار الشوارع الداخلية 17,750,000.

ولفتت إلى دمار كبير وواسع لحق بقطاع الزراعة في البلدة و وبطرقها الزراعية، إذ تشتهر بلدة عبسان الكبيرة بمساحاتها الزراعية الواسعة، وامتهان عدد كبير من مواطنيها الزراعة، وقد دُمرت 1100 دفيئة زراعية، وتم تجريف حوالي 150,000 شجرة مثمرة، إضافة إلى فساد مزروعات مروية في مساحات واسعة من الأراضي؛ نتيجة لنزوح أبناء البلدة لشهور عديدة وعدم تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم، وتقدر المساحات التي فسدت مزروعاتها ب5050دونم ، أما عن التكلفة الإجمالية للأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي بما يشمل الطرق الزراعية فهي 15,490,000.

وتعرضت مفترقات الطرق الرئيسية في البلدة لعمليات تجريف وإزالة معالمها الرئيسية كمفترق السدرة ومفترق الساقية، وقد كان عدد من تلك المفترقات حديث الإنشاء، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لأضرار المفترقات 1,600,000.

كما تعرضت عدد من المراكز المجتمعية للدمار الكامل والبليغ حيث بلغت التكلفة الاجمالية لاضرار المراكز المجتمعية بما يقدر ب 3,000,000 .

وتعرضت مرافق بلدية عبسان الكبيرة لأضرار بالغة موزعة على آليات البلدية (الكباش، الشاحنة، التراكتور، المقطورة، الشاحنة) إضافة إلى الأضرار التي لحقت بمركبات نقل العمال والإداريين نتيجة قصف كراج البلدية والمناطق المحيطة وقد بلغت التكلفة الإجمالية لأضرار مرافق البلدية 7,525,000.

كما تعرضت مرافق إدارة النفايات للتجريف والتخريب، بعضها بشكل كامل وبعضها بشكل جزئي، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لأضرار البلدية في قطاع النفايات الصلبة 1,754,000.

المصدر / فلسطين أون لاين