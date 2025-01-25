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70 أسيرا محررا يصلون مصر للإبعاد ضمن تفاهمات صفقة التبادل

25 يناير 2025 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
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وصل 70 أسيرا فلسطينيا مبعدا أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس إلى مصر.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" -القريبة من السلطات المصرية- أن حافلتين تقلان 70 أسيرا فلسطينيا من ذوي المؤبدات دخلتا الأراضي المصرية عقب إطلاق الاحتلال سراحهم ضمن صفقة التبادل مع حماس.

وفي وقت وصلت 3 حافلات تقلّ 114 أسيرا محررا إلى مدينة رام الله، بعد تحررهم ضمن صفقة طوفان الأحرار. كما وصل 16 أسيرا ضمن الدفعة نفسها إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق السبت، نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني من المقرر أن تفرج إسرائيل عنهم في وقت لاحق السبت، منهم 121 محكوما بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية، ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.

وقالت حماس، في تصريح صحفي، إن "دفعة جديدة من أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية؛ ترى النور اليوم".

وسلّمت كتائب القسام، اليوم السبت، 4 مجندات أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في حين تتواصل الاستعدادات لإطلاق 200 أسير فلسطيني.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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