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عبارة شيرين أبو عاقلة حاضرة في غرفة عمليات كتائب القسام في غزة

25 يناير 2025 . الساعة 16:00 بتوقيت القدس
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ظهرت عبارة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي اغتالها جيش الاحتلال في 11 أيار/ مايو 2022، أثناء عملها وتغطيتها لعملية اجتياح إسرائيلية مخيم جنين، في إحدى غرف العمليات التابعة للمقاومة الفلسطينية، وكانت: "بدها طولة نفس خلي المعنويات عالية".

وجرى الكشف عن المقطع الذي ظهرت فيه العبارة ضمن تحقيق جديد من برنامج "ما خفي أعظم" عبر قناة الجزيرة، وجاء تحت عنوان "الطوفان"، وتناول هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقدم التحقيق، الذي أعده الإعلامي تامر المسحال، مشاهد نادرة كشفت عنها كتائب القسام لأول مرة، تتعلق بعملية "طوفان الأقصى" وما تلاها من أحداث.

وبعد اغتيال أبو عاقلة جرى تداول عبارتها الشهيرة بشكل واسع، وهي التي كانت كتبها في 11 أيلول/ سبتمبر 2021، وهو المنشور الذي يحظى بتفاعل حتى الوقت الحالي.

وجرى مشاركة هذا المنشور بكل كبير بعد بدء حرب الإبادة ضد قطاع غزة، وحتى الحالي تستمر آلاف المشاركات والتعليقات عليه.
وعرض برنامج "ما خفي أعظم" مقابلات حصرية كشفت تفاصيل مثيرة، بالإضافة إلى توثيق أحداث لم تُروَ من قبل بالصوت والصورة.

وتضمنت الحلقة مشاهد حصرية كشفت عنها كتائب القسام لأول مرة، تناولت دور القائدين يحيى السنوار ومحمد الضيف، إلى جانب مقابلة مع أحد أبرز قادة المجلس العسكري العام للقسام٬ ولقطات تظهر القائد العام لكتائب القسام٬ محمد الضيف.

وعرض لقطات لمقاتلي القسام داخل الأنفاق، وهم ينصبون عبوات ناسفة لاستهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية وتفجيرها. بالإضافة إلى لقطات تظهر مقاتلي قوة النخبة التابعة للقسام داخل ناقلة الجند الإسرائيلية "النمر"، وتنتهي بمشهد يُشار فيه إلى القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بعبارة "سري للغاية".

واغتيال الاحتلال شيرين في 11 أيار/ مايو 2022، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أُصيبت برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها عملية اقتحام نفذها جيش الاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #شرين أبو عاقلة #طوفان الأقصى

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