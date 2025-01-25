الاحتلال يطلق مناطيد وطائرات استطلاع فوق جنين ويدفع بتعزيزات عسكرية

قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت مناطيد مراقبة وطائرات استطلاع فوق جنين في الضفة الغربية، في اليوم الخامس من العدوان العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقة.

وسمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة ميثلون جنوبي مدينة جنين.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا وطالبت ساكنيه بمغادرته، في حين تواصل قوات الاحتلال اقتحامها بلدةَ السيلة الحارثية غربي مدينة جنين، وتحاصر أحد المنازل وتطالب عبر مكبرات الصوت من بداخله بتسليم أنفسهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينييْن اثنين من بلدة قباطية نتيجة قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في البلدة.

من جهتها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إنها تمكنت من تفجير عبوة موجهة من نوع "سجيل"، في قوة مشاة إسرائيلية بمحور الدمج.

وأضافت أنها تواصل التصدي لمشاة وآليات الاحتلال العسكرية المقتحمة لمحور الدمج بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة، معلنة تحقيق إصابات مؤكدة بقوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية لمدينة جنين ومخيمها، مواصلة تفجير وإحراق المنازل في المخيم المحاصر، وسط استمرار تهجير الآلاف من سكان المخيم ومحيطه.

وخلال حملته، اقتحم جيش الاحتلال منازل عدد من الأسرى من مخيم جنين، الذين من المفترض أن يُفرَج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشملت عمليات الاقتحام منازل عائلات أربعة أسرى تقع على أطراف مخيم جنين من بينهم منزل زكريا الزبيدي، وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أجبرت العائلات على التوقيع على تعهدات بعدم إظهار أي مظاهر فرح في حال الإفراج عن أبنائها ضمن الصفقة المذكورة.

وأعلن جيش الاحتلال أنه نفذ بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، سلسلة عمليات أمنية في مدينة جنين ومحيطها، في إطار "حملة أمنية" شنها الاحتلال قبل نحو 3 أيام.

ووفقا لبيان مشترك، فقد أسفرت العمليات عن اغتيال أكثر من 10 مسلحين، واعتقال نحو 20 شابا ممن تعتبرهم سلطات الاحتلال مطلوبين، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والوسائل القتالية، وتدمير مختبر لتصنيع العبوات الناسفة.

وأكدت قوات الاحتلال مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، لمنع التهديدات الأمنية، وضمان ما يسمى "أمن إسرائيل"، وفق ما جاء في البيان.

المصدر / فلسطين أون لاين