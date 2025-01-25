فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسماء أسرى غزة المفرج عنهم اليوم في صفقة التبادل

إعلام الأسرى: 200 أسيرًا ينالون حريتهم وندعو لتكريمهم بحفاوة الاستقبال

الجهاد الإسلامي: المجنَّدة الأسيرة أربيل يهود على قيد الحياة

موقع واللا: مشاهد الإفراج عن الأسيرات هزت كل (إسرائيل)

حماس: اليوم نُرغِم المحتل المجرم على فتح أبواب زنازينه لأسرانا الأبطال

معتقل منذ عام 1986.. تعرف إلى اسم وسيرة وصورة أقدم أسير ضمن دفعة الأسرى الثانية

أطماع الاستيلاء على جزيرة غرينلاند الدنماركية تبدأ بمكالمة عدائية من ترامب

استطلاع يكشف أزمة في شعبية نتنياهو وتراجع "الليكود"

كتائب القسَّام تُسلِّم الأسيرات "الإسرائيليات" الأربع للصَّليب الأحمر.. كيف بدتْ لحظة الإفراج؟ (شاهد)

الأجهزة الحكومية في غزَّة تواصل انتشارها ميدانيًا وفق خطط مُعدَّة مُسبقًّا

أسماء أسرى غزة المفرج عنهم اليوم في صفقة التبادل

25 يناير 2025 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
...
حافلات تنقل الأسرى مفرج عنهم من سجون الاحتلال تصل إلى رام الله

يتضمن قائمة الأسرى عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار بغزة، 16 أسيرا من قطاع غزة.

ووفق هيئات ومؤسسات تُعنى بالأسرى، فإن (16) أسيرًا من قطاع غزة؛ بينهم (4) مؤبدات، سيتم الافراج عنهم اليوم الى غزة ضمن الدفعة الثانية وفي إطار المرحلة الأولى، وهم:

1-شادي حلاوة (مؤبد)

2- خالد ابو عمشة (مؤبد)

3- اسعد زعرب (مؤبد)

4-رائف الفرا (مؤبد)

5-طاهر مطر.

6-وائل أبو ريدة

7-رامي النجار

8-حسام الزعانين

9-عبد الرحمن بعلوشة

10-محمد الاغا

11-محمد ابو دراز

12-ابراهيم حمد

13-عمر وادي

14- مدحت أبو سنينة

15-حمزة أبو صواوين

16-نعمان ريحان

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#أسرى غزة #صفقة التبادل #أسماء أسرى غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة