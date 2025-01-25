أسماء أسرى غزة المفرج عنهم اليوم في صفقة التبادل

يتضمن قائمة الأسرى عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار بغزة، 16 أسيرا من قطاع غزة.

ووفق هيئات ومؤسسات تُعنى بالأسرى، فإن (16) أسيرًا من قطاع غزة؛ بينهم (4) مؤبدات، سيتم الافراج عنهم اليوم الى غزة ضمن الدفعة الثانية وفي إطار المرحلة الأولى، وهم:

1-شادي حلاوة (مؤبد)

2- خالد ابو عمشة (مؤبد)

3- اسعد زعرب (مؤبد)

4-رائف الفرا (مؤبد)

5-طاهر مطر.

6-وائل أبو ريدة

7-رامي النجار

8-حسام الزعانين

9-عبد الرحمن بعلوشة

10-محمد الاغا

11-محمد ابو دراز

12-ابراهيم حمد

13-عمر وادي

14- مدحت أبو سنينة

15-حمزة أبو صواوين

16-نعمان ريحان

المصدر / فلسطين أون لاين