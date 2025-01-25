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تعرف على أكثر 10 سيارات مستعملة مبيعا في العالم بعام 2024

25 يناير 2025 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
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توضيحية (أرشيف)

كشفت جمعية السيارات الأمريكية عن قائمة أكثر السيارات المستعملة مبيعاً لعام 2024، حيث أظهرت البيانات تفضيل المشترين لدفع مبالغ تفوق المتوسط للحصول على سيارات تلبي احتياجاتهم.

مع استمرار ارتفاع تكاليف السيارات الجديدة، حافظ سوق السيارات المستعملة على قوته خلال العام، حيث لجأ العديد من المستهلكين إلى هذا الخيار لتوفير المال دون التضحية بالجودة.

سيارات الدفع الرباعي

وأشار جيمس هوسكينغ، مدير منصة AA Cars لبيع السيارات المستعملة، إلى أن الطلب على سيارات الدفع الرباعي ظل مرتفعاً طوال العام، قائلاً: "سيارات الدفع الرباعي تصدرت المبيعات للعام الثاني على التوالي، حيث تلبي هذه المركبات متعددة الاستخدامات احتياجات العائلات، وتُعد سيارات الدفع الرباعي المدمجة خياراً شائعاً بفضل توافقها مع مختلف الميزانيات والاحتياجات".

ورغم الإقبال الكبير على سيارات الدفع الرباعي، لم يظهر منها سوى طرازين ضمن قائمة السيارات الأكثر مبيعاً، وهما لاند روفر ديفندر وفولكس فاجن تيغوان.

ووفقاً لموقع AA Cars، فإن السيارة المستعملة الأسرع مبيعاً لعام 2024 كانت Toyota C-HR، وهي سيارة كروس أوفر مدمجة تميزت بتصميمها الجريء وجودة بنائها العالية. ورغم أنها ليست الأرخص في فئتها، إلا أنها تقدم تجهيزات قياسية مميزة وخيارات متعددة لمجموعة نقل الحركة الهجينة، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات.

مرسيدس وبي ام دبليو

إلى جانب سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، أظهرت الدراسة أن السيارات المصنعة من العلامات الفاخرة مثل مرسيدس بنز وBMW كانت أيضاً مطلوبة بشدة في سوق السيارات المستعملة خلال عام 2024.

قائمة أسرع السيارات المستعملة مبيعاً لعام 2024 على موقع AA Cars:

1) تويوتا C-HR

2) مرسيدس بنز GLA

3) كيا نيرو

4) فولفو XC40

5) تويوتا كورولا

6) هيونداي توسان

7) بي إم دبليو 330

8) مرسيدس بنز الفئة A

9) بي إم دبليو X3

10) مرسيدس بنز GLC

المصدر / وكالات
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