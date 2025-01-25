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إعلام الأسرى: 200 أسيرًا ينالون حريتهم وندعو لتكريمهم بحفاوة الاستقبال

25 يناير 2025 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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إعلام الأسرى: 200 أسيرًا ينالون حريتهم وندعو لتكريمهم بحفاوة الاستقبال

أكد مكتب إعلام الأسرى أن المقاومة الفلسطينية حققت اليوم السبت، إنجازًا جديدًا بتحرير 200 أسير فلسطيني ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار".

الدفعة الجديدة شملت الإفراج عن 121 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و79 أسيرًا بأحكام مختلفة، مع إبعاد 70 أسيرًا للخارج، مقابل إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي، أن هذا الإنجاز يعكس إرادة المقاومة الباسلة وقدرتها على انتزاع حقوق الأسرى رغم قسوة الاحتلال، وهو ثمرة للصمود والتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني.

ودعا المكتب أبناء الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات إلى استقبال الأسرى المحررين بفرح وحفاوة، تأكيدًا على التلاحم الوطني ودعمًا لنضالهم وتضحياتهم التي تمثل رمزًا للحرية والكرامة في وجه الاحتلال.

وفي 19 يناير 2024، أُفرج عن 90 أسيرة وطفلًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس، ضمن الدفعة الأولى من المرحلة الأولى، لتكون هذه الدفعة هي البداية المؤثرة لمسار التحرير ضمن صفقة التبادل.

وتشمل صفقة "طوفان الأحرار" في مرحلتها الأولى بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيرًا فلسطينيًا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدار ستة أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
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#الحرب على غزة #صفقة التبادل #طوفان الأقصى #طوفان الأحرار

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