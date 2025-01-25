حماس: اليوم نُرغِم المحتل المجرم على فتح أبواب زنازينه لأسرانا الأبطال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ دفعة جديدة من أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية؛ ترى النور اليوم في إطار صفقة (طوفان الأقصى).

وقالت حماس في تصريح صحفي، " اليوم نُرغِم المحتل المجرم على فتح أبواب زنازينه لأسرانا الأبطال، وهذا عهدنا لهم بالحرية، ولشعبنا بمواصلة السير معاً على طريق الاستقلال وتقرير المصير".

وأضافت "رغم العدوان الغاشم غير المسبوق الذي استهدف في همجيته كل شبرٍ في غزة، حافظنا على أسرى العدو، التزاماً بأخلاقنا وأعرافنا، في الوقت الذي حاوَل فيه العدو المجرم التخلّص منهم، وملاحقتهم بالاستهداف والقصف".

وأشارت حماس، إلى أنّ هذا يوم من أيام شعبنا الفلسطيني الخالدة، يجسّد فيه طريقه وخياراته، ويؤكّد التفافه حول مقاومته، وإصراره على المضيّ في طريق العزّة والكرامة، والوصول إلى أهدافه المشروعة بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وظهر اليوم، سلَّمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الأسيرات المجندات "الإسرائيليات" الأربع للصليب الأحمر في ميدان فلسطين بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد تفاعلًا شعبيًا كبيرًا خلال لحظة تسليم الأسيرات المجندات، ووسط هتافات تشيد بالمقاومة الفلسطينية وبسالة صنيعها خلال معركة "طوفان الأقصى".

وارتدت الأسيرات الأربع لباسهن العسكري الذي يؤكد أنّهن مُجندات يعملن في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، كما ظهر في المقطع أكياس كرتونية تحملها الأسيرات عقب خروجهن من مركبات القسام.

وظهر في المشهد المهيب، مراسم توقيع وثائق تسليم كتائب القسام الأسيرات المجندات للصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين.

وصباح الأحد الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ، ومن المقرر أن يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

المصدر / فلسطين أون لاين