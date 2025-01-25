فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

معتقل منذ عام 1986.. تعرف إلى اسم وسيرة وصورة أقدم أسير ضمن دفعة الأسرى الثانية

كتائب القسَّام تُسلِّم الأسيرات "الإسرائيليات" الأربع للصَّليب الأحمر.. كيف بدتْ لحظة الإفراج؟ (شاهد)

استطلاع يكشف أزمة في شعبية نتنياهو وتراجع "الليكود"

الأجهزة الحكومية في غزَّة تواصل انتشارها ميدانيًا وفق خطط مُعدَّة مُسبقًّا

سلطات الاحتلال تطالب أونروا بمغادرة مدينة القدس

"إعلام الأسرى" ينشر قائمة أسرى المؤبدات الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم.. طالع القائمة كاملة

نازحون.. العودة هي البداية والدَّمار لا يكسر الأمل في قلوبهم

"الداخلية" تعلن آلية عودة النازحين من الجنوب لغزة والشمال يوم غد الأحد

القتال في السودان يتسبب في اندلاع النيران بأكبر مصفاة للنفط

كتائب القسام تصلُ إلى ميدان فلسطين بغزَّة قبيل البدء بتسليم الأسيرات "الإسرائيليات" (شاهد)

حماس: اليوم نُرغِم المحتل المجرم على فتح أبواب زنازينه لأسرانا الأبطال

25 يناير 2025 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
...

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ دفعة جديدة من أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية؛ ترى النور اليوم في إطار صفقة (طوفان الأقصى).

وقالت حماس في تصريح صحفي، " اليوم نُرغِم المحتل المجرم على فتح أبواب زنازينه لأسرانا الأبطال، وهذا عهدنا لهم بالحرية، ولشعبنا بمواصلة السير معاً على طريق الاستقلال وتقرير المصير". 

وأضافت "رغم العدوان الغاشم غير المسبوق الذي استهدف في همجيته كل شبرٍ في غزة، حافظنا على أسرى العدو، التزاماً بأخلاقنا وأعرافنا، في الوقت الذي حاوَل فيه العدو المجرم التخلّص منهم، وملاحقتهم بالاستهداف والقصف".

وأشارت حماس، إلى أنّ هذا يوم من أيام شعبنا الفلسطيني الخالدة، يجسّد فيه طريقه وخياراته، ويؤكّد التفافه حول مقاومته، وإصراره على المضيّ في طريق العزّة والكرامة، والوصول إلى أهدافه المشروعة بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وظهر اليوم، سلَّمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الأسيرات المجندات "الإسرائيليات" الأربع للصليب الأحمر في ميدان فلسطين بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد تفاعلًا شعبيًا كبيرًا خلال لحظة تسليم الأسيرات المجندات، ووسط هتافات تشيد بالمقاومة الفلسطينية وبسالة صنيعها خلال معركة "طوفان الأقصى".

وارتدت الأسيرات الأربع لباسهن العسكري الذي يؤكد أنّهن مُجندات يعملن في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، كما ظهر في المقطع أكياس كرتونية تحملها الأسيرات عقب خروجهن من مركبات القسام.

وظهر في المشهد المهيب، مراسم توقيع وثائق تسليم كتائب القسام الأسيرات المجندات للصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين.

وصباح الأحد الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ، ومن المقرر أن يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #صفقة التبادل #طوفان الأقصى #طوفان الأحرار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة