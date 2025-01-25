الأجهزة الحكومية في غزَّة تواصل انتشارها ميدانيًا وفق خطط مُعدَّة مُسبقًّا

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنه في إطار الجهود المبذولة لتطبيق قرار وقف إطلاق النار وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها، تواصل الأجهزة الحكومية المختلفة انتشارها الميداني وفق الخطط المُعدَّة مُسبقاً.

وأكد المكتب الحكومي، أن الأجهزة تعمل على ترتيب عودة مئات الأسرى الفلسطينيين الذين طال انتظارهم إلى أحضان عائلاتهم الكريمة، كجزء من الجهود الوطنية الرامية إلى تحريرهم واستعادتهم إلى أرض الوطن بعد غيابهم سنوات وعقود في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح، أن الجهود تتواصل أيضًا من أجل ترتيب عملية عودة النازحين إلى منازلهم من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، من خلال تقديم التوجيهات الميدانية على مدار الساعة لضمان توفير وإنجاح العودة الكريمة لشعبنا الفلسطيني العظيم.

وأكد المكتب الحكومي، في هذا السياق الالتزام الكامل بخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في الميادين كافة، والعمل بشكل حثيث لضمان تنفيذ هذه المهام بروح المسؤولية الوطنية وبما يحقق تطلعات شعبنا الفلسطيني في الأمن والاستقرار.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إنهاء كامل استعداداتها لتسهيل عودة النازحين يوم غد الأحد من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عودة النازحين يوم غد الأحد ستتم وفق الآتي:

سيتم فتح شارع الرشيد الساحلي للمشاة فقط بالاتجاهين ذهاباً وإياباً.

سيتم فتح شارع صلاح الدين باتجاه واحد أمام عودة المركبات فقط بكافة أنواعها من الجنوب إلى الشمال، حيث ستخضع للفحص قبل السماح لها بعبور الحاجز.

سيتم فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين بالاتجاهين بشكل كامل للمشاة والمركبات في اليوم الـ22 من اتفاق وقف حرب الإبادة.



المصدر / فلسطين أون لاين