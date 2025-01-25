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بحلول الخميس

سلطات الاحتلال تطالب أونروا بمغادرة مدينة القدس

25 يناير 2025 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
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سلطات الاحتلال تطالب أونروا بمغادرة القدس

أفادت مصادر إسرائيلية بأن داني دانون، سفير دولة الاحتلال بالأمم المتحدة، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، بأنه على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "وقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها" بحلول الخميس المقبل 30 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني ("واينت")، كتب دانون، في رسالته للأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أن "تسلل حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى إلى الأونروا منذ فترة طويلة" و"الرفض العنيد من قبل الأمين العام لهذه الحقائق، وإنكار وتجاهل الأدلة التي قدمتها إسرائيل بشأن الإرهاب في المنظمة وافتقارها إلى الحياد، أجبر (إسرائيل) على التصرف بمسؤولية تجاهها".

استبدال أونروا

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، كان أعلن رفضه لأي مداولات مع سلطات الاحتلال حول استبدال الأونروا، فيما أجرت إدارة الرئيس الأميركي، السابق، جو بايدن، مداولات كهذه مع (إسرائيل)، ومارست ضغوطًا على الأمم المتحدة كي تجري محادثات مع إسرائيل حول "حل مؤقت" لوقف نشاط الأونروا.

وأحد الحلول التي طرحت في المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة هو استمرار عمل الموظفين الفلسطينيين في الأونروا في القطاع تحت إشراف وكالة أخرى للأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستبدال المدراء الدوليين للأونروا وبذلك وقف نشاطها رسميًا، لكن الذين سيزودون المساعدات الإنسانية هم موظفو الوكالة، الذين تزعم (إسرائيل) أن كثيرين بينهم مرتبطون بحركة حماس، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" يوم، الخميس، الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#أونروا #سلطات الاحتلال #حظر أونروا

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