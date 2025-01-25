فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأجهزة الحكومية في غزَّة تواصل انتشارها ميدانيًا وفق خطط مُعدَّة مُسبقًّا

سلطات الاحتلال تطالب أونروا بمغادرة مدينة القدس

"إعلام الأسرى" ينشر قائمة أسرى المؤبدات الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم.. طالع القائمة كاملة

نازحون.. العودة هي البداية والدَّمار لا يكسر الأمل في قلوبهم

"الداخلية" تعلن آلية عودة النازحين من الجنوب لغزة والشمال يوم غد الأحد

القتال في السودان يتسبب في اندلاع النيران بأكبر مصفاة للنفط

كتائب القسام تصلُ إلى ميدان فلسطين بغزَّة قبيل البدء بتسليم الأسيرات "الإسرائيليات" (شاهد)

مكتب إعلام الأسرى: تبيَّن وجود خللٍ في قائمة أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم ضمن "المرحلة الأولى"

"الوطن" لا يُمحى حتى لو هُدمت الجدران واستُشهد "الأحبة"

الدِّفاع المدني: طواقمُنا تواصل انتشالَ جثامين الشُّهداء وتسجِّل بيانات المفقودين

"إعلام الأسرى" ينشر قائمة أسرى المؤبدات الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم.. طالع القائمة كاملة

25 يناير 2025 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
...
مكتب إعلام الأسرى ينشر قائمة أسرى المؤبدات الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم.. طالع القائمة كاملة

أعلن مكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين عن القائمة الثانية من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل اليوم السبت الموافق 25/01/2025.

وأكد المكتب أن القائمة تتضمن 200 من الأسرى أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية.

للاطلاع على أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم السبت قائمة (1)

للاطلاع على أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم السبت قائمة (2)

وتتضمن القائمة  70 من الأسرى المبعدين، وهي كالتالي:

ومن المزمع أن تنطلق الدفعة الثانية من تبادل الأسرى من غزة، حيث ستقوم القسام بتسليم المجندات الأربع إلى طواقم الصليب الأحمر، ومن ثم في وقت لاحق سيتم تحرير أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال وفقا لمفتاح اتفاق التبادل المبرم بين "إسرائيل" وحركة حماس.

ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يومًا، ويتضمن وقفا للعمليات العسكرية، وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق المأهولة في غزة وفتح معبر رفح وتعزيز دخول المساعدات عبره، وتبادل الأسرى.

وفجر الإثنين الماضي، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن الدفعة الأولى من الأسرى والأسيرات من سجن "عوفر" العسكري غرب مدينة رام الله، بعد تأخر دام حوالي 8 ساعات.

وصباح الأحد الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ، ومن المقرر أن يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وقد أفرجت حماس عن 3 أسيرات "إسرائيليات"، علمًا بأن الاتفاق يقضي بأن تطلق في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة "إسرائيليين"، مقابل أسرى فلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #صفقة التبادل #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة