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"الداخلية" تعلن آلية عودة النازحين من الجنوب لغزة والشمال يوم غد الأحد

25 يناير 2025 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إنهاء كامل استعداداتها لتسهيل عودة النازحين يوم غد الأحد من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن عودة النازحين يوم غد الأحد ستتم وفق الآتي:

سيتم فتح شارع الرشيد الساحلي للمشاة فقط بالاتجاهين ذهاباً وإياباً.

سيتم فتح شارع صلاح الدين باتجاه واحد أمام عودة المركبات فقط بكافة أنواعها من الجنوب إلى الشمال، حيث ستخضع للفحص قبل السماح لها بعبور الحاجز.

سيتم فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين بالاتجاهين بشكل كامل للمشاة والمركبات في اليوم الـ22 من اتفاق وقف حرب الإبادة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#وزارة الداخلية #الداخلية #عودة النازحين

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