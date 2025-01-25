كتائب القسام تصلُ إلى ميدان فلسطين بغزَّة قبيل البدء بتسليم الأسيرات "الإسرائيليات" (صور)

انتشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس بشكل مكثف في "ميدان فلسطين" في مدينة غزة قبيل البدء بتسليم الأسيرات "الإسرائيليات" ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وأظهرت المشاهد وصول عناصر كتائب القسام عبر مركبات ودراجات نارية إلى ميدان فلسطين بمدينة غزة قبيل البدء بتسليم الأسيرات "الإسرائيليات".

وأمس الجمعة، أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة، أسماء الأسيرات الإسرائيليات المرتقب الإفراج عنهن في الجزء الثاني من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأقصى".

وقال أبو عبيدة، في تغريدة له عبر منصة تليغرام، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 25-01-2025م عن المجندات التالية أسماؤهن: المجندة كارينا أرئيف، المجندة دانييل جلبوع، المجندة نعمة ليفي، المجندة ليري إلباج.

ومن المزمع أن تنطلق الدفعة الثانية من تبادل الأسرى من غزة، حيث ستقوم القسام بتسليم المجندات الأربع إلى طواقم الصليب الأحمر، ومن ثم في وقت لاحق سيتم تحرير أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال وفقا لمفتاح اتفاق التبادل المبرم بين "إسرائيل" وحركة حماس.



ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يومًا، ويتضمن وقفا للعمليات العسكرية، وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق المأهولة في غزة وفتح معبر رفح وتعزيز دخول المساعدات عبره، وتبادل الأسرى.

وفجر الإثنين الماضي، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن الدفعة الأولى من الأسرى والأسيرات من سجن "عوفر" العسكري غرب مدينة رام الله، بعد تأخر دام حوالي 8 ساعات.

وصباح الأحد الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ، ومن المقرر أن يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وقد أفرجت حماس عن 3 أسيرات "إسرائيليات"، علمًا بأن الاتفاق يقضي بأن تطلق في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة "إسرائيليين"، مقابل أسرى فلسطينيين.

