مكتب إعلام الأسرى: تبيَّن وجود خللٍ في قائمة أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم ضمن "المرحلة الأولى"

قال مكتب إعلام الأسرى، إنه بعد مراجعة قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم السبت؛ تبين وجود خلل في عدد من الأسماء.

وأوضح المكتب في بيان مقتضب، أنه سيتم المتابعة مع الوسطاء بشأن الخلل المتعلق بأسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم السبت ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار.

وأمس الجمعة، أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة، أسماء الأسيرات الإسرائيليات المرتقب الإفراج عنهن في الجزء الثاني من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأقصى".

وقال أبو عبيدة، في تغريدة له عبر منصة تليغرام، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم السبت الموافق 25-01-2025م عن المجندات التالية أسماؤهن: المجندة كارينا أرئيف، المجندة دانييل جلبوع، المجندة نعمة ليفي، المجندة ليري إلباج.

وأفاد مراسل القناة الـ12 الإسرائيلية للشؤون السياسية، إنه "سيكون من الصعب على نتنياهو الإعلان عن رفض استلام هذه الدفعة، بسبب ضغط المجتمع الإسرائيلي وعائلات الأسرى". وأضاف يارون أبراهام: "إسرائيل لن تنسف الاتفاق وستقبل النساء المختطفات اللواتي أعلنت حماس أنها ستفرج عنهن".

ومن المزمع أن تنطلق الدفعة الثانية من تبادل الأسرى من غزة، حيث ستقوم القسام بتسليم المجندات الأربع إلى طواقم الصليب الأحمر، ومن ثم في وقت لاحق سيتم تحرير أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال وفقا لمفتاح اتفاق التبادل المبرم بين "إسرائيل" وحركة حماس.

والأربعاء، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الأسيرات الأربع التي تعتزم حماس تسليمها لإسرائيل 3 مجندات ومستوطنة.

وأضافت أن "إسرائيل" من المقرر أن تتسلم السبت أيضًا، القائمة الكاملة التي تعهدت حماس بتسليمها، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى ضمن بقية الـ 33 أسيرا الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى، وسط تقديرات بوجود 25 على الأقل من بينهم على قيد الحياة.

ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يومًا، ويتضمن وقفا للعمليات العسكرية، وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق المأهولة في غزة وفتح معبر رفح وتعزيز دخول المساعدات عبره، وتبادل الأسرى.

وفجر الإثنين الماضي، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن الدفعة الأولى من الأسرى والأسيرات من سجن "عوفر" العسكري غرب مدينة رام الله، بعد تأخر دام حوالي 8 ساعات.

وصباح الأحد الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ، ومن المقرر أن يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وقد أفرجت حماس عن 3 أسيرات "إسرائيليات"، علمًا بأن الاتفاق يقضي بأن تطلق في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة "إسرائيليين"، مقابل أسرى فلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين