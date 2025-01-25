الدِّفاع المدني: طواقمُنا تواصل انتشالَ جثامين الشُّهداء وتسجِّل بيانات المفقودين

أكد الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، أنه يواصل انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض والطرقات ويسجل بيانات المفقودين، عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد الماضي.

وقال الدفاع المدني، إنه "بناءً على بيانات المواطنين، سجلنا أسماء وأماكن مئات لشهداء مفقودين تحت أنقاض المباني والمنازل التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه في قطاع غزة.

وأشار إلى، أن "طواقمه بالتعاون مع الخدمات الطبية و البلديات لا تدخر جهدا في انتشال ما تستطيع انتشاله من جثامين الشهداء بالمعدات والامكانات البسيطة المتوفرة لديها، لكن لا زالت الأمور صعبة جدا طالما لم يتم ادخال المعدات والآلات الثقيلة اللازمة.

وأكد أنه لا تزال جثامين آلاف الشهداء مفقودة تحت ركام المباني التي دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" في كافة مناطق القطاع.

ودعا الدفاع المدني المواطنين للإبلاغ عن أماكن لجثامين الشهداء والمفقودين، بضرورة التواصل عبر رقم الطوارئ للدفاع المدني 102 في المحافظات الجنوبية، وعبر أرقام التجوال في محافظات شمال القطاع 0569102109 و 0595686210

وطالب بإدخال طواقم دفاع مدني بمعداتها من الدول الشقيقة إلى قطاع غزة من أجل مساندته في القيام بواجبنا للتعامل مع الواقع الكارثي الذي خلفته الحرب، والذي يفوق قدرة جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة.

وشدد الدفاع المدني على أنّ الجميع مطالب اليوم بالسعى إلى دعم الجهاز في قطاع غزة بكل الإمكانات اللازمة من مركبات ومعدات إنقاذ وإطفاء وإسعاف، والآلات والمعدات الثقيلة التي تساعدنا في انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض آلاف المباني والمنازل المدمرة.



المصدر / فلسطين أون لاين