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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 25 يناير

25 يناير 2025 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
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يطرأ الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 25 يناير 2025 ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو مستقراً في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافء نسبياً إلى دافء في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة بينما يسود جو مائلاً للدفء في المناطق الجبلية والعالية، وليلاً يصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة في كافة المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط أمطار في بعض المناطق بنسبة 10٪.

- درجات الحرارة: من المتوقع أن تكون 14°.

- الأجواء نهارًا: مشمسة مع وجود كميات نن السحب.

- الأجواء ليلًا: باردة جدًا.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 10 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 67٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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