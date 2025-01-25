"تُعرض للمرَّة الأولى".. كيف علََّق الإعلام العبري على تفاصيل "طوفان الأقصى" في "ما خفي أعظم"؟

ما بين الصّدمة والغضب، ضجَّت غرف المحللين في القنوات العبرية عقب حلقةٍ مثيرة من برنامج "ما خفي أعظم" الذي كشف تفاصيل جديدة حول عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت القناة 12 العبرية، إن المواد التي عرضتها الجزيرة ببرنامج "ما خفي أعظم" تكشف حجم فشل الاستخبارات في "السبت الأسود".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن تحقيق الجزيرة كشف مواد حازتها حماس قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن هذا يبرز حجم العمى الأمني قبل الهجوم.

وأوضحت، أن تحقيق الجزيرة وثق تحرك رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان برفح وهو يدير القتال من هناك، وأظهره وهو يفحص خرائط داخل منزل برفح كانت تعمل فيه قوات جيش الاحتلال سابقا.

واعتبرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن وثائقي "ما خفي أعظم" يؤكد أن السنوار لم يكن خائفًا من التجول في الشوارع خلال الحرب.

وقال مراسل ريشت كان، إنه لاحظ معلومة مثيرة للاهتمام خلال برنامج "ما خفي أعظم" حيث رصد أن السنوار وقائد كتيبة تل السلطان كانا يقيمان في منزل دخلته قوات الجيش الإسرائيلي مسبقًا وقاموا بخط نقوشات بداخله "كما هو واضح في الصورة.

وتضمن التحقيق مشاهد حصرية كشفت عنها كتائب القسام لأول مرة، توثق مراحل التخطيط لعملية "طوفان الأقصى" وما بعدها، وذلك منذ انعقاد القيادة العسكرية وحتى لحظة التنفيذ.

كما أظهرت لقطات نادرة تظهر القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، بصورة كاملة وهو واقف على قدميه داخل غرفة العمليات العسكرية، يضع اللمسات الأخيرة على خطة الهجوم.

المصدر / فلسطين أون لاين