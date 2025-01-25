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كتائب القسَّام تكبِّد الاحتلال خسائر جديدة في كمينٍ محكم بحارة الدَّمج في جنين

25 يناير 2025 . الساعة 07:40 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن إيقاع قوة صهيونية في كمين محكمٍ داخل حارة الدمج بمخيم جنين.

وأكدت الكتائب في تصريح مقتضب، أنها تمكنت من تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال داخل حارة الدمج.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في حارة الدمج، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.

وتمكنت المقاومة من تفجير عبوة ناسفة بجرافة للاحتلال، أثناء قيامها بتدمير البنية التحتية في حارة الدمج ما أدى لاشتعال النيران فيها.

كما استطاعت المقاومة إعطاب آلية للاحتلال خلال الاشتباكات العنيفة في حارة الدمج، مما دافع جنود الاحتلال لإطلاق قنابل دخانية للتغطية على سحب الآلية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم الخامس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، ودمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وفرضت قوات الاحتلال إغلاقا شاملا للمداخل الأربعة لمدينة جنين ومخيمها، وأقامت سواتر ترابية، لمنع الدخول والخروج، وذلك في ظل أوضاع صعبة يواجهها المرضى والطواقم الطبية بمستشفى جنين الحكومي، بسبب انقطاع الكهرباء وإمدادات الوقود.

المصدر / وكالات
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