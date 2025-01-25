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الضَّفَّة: الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ويوجِّه تهديدات لعائلات الأسرى المقرَّر الإفراج عنهم في "طوفان الأحرار"

25 يناير 2025 . الساعة 07:23 بتوقيت القدس
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الضَّفَّة: الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ويوجِّه تهديدات لعائلات الأسرى المقرَّر الإفراج في "طوفان الأحرار"

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية تخللها مداهمات لمنازل عائلات أسرى مقرر تحريرهم في صفقة طوفان الأحرار.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل عدداً من ذوي الأسرى، كما وجه تهديدات لهم بعدم إظهار أي معالم للفرح لحظة تحرير أبنائهم من السجون الإسرائيلية.

وقام جنود الاحتلال بإنزال رايات حركة حماس في بلدة بيت لقيا غربي رام الله، التي رفعت على أعمدة الكهرباء استعدادًا لاستقبال الأسرى المحررين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال تنجل وشقيق الأسير المنوي الإفراج عنه في طوفان الأحرار سائد الفايد من حي كفر سابا بمدينة قلقيلية والمعتقل منذ 22 عاماً.

واعتقلت قوات الاحتلال صامد وربيع الشوبكي أشقاء الأسير عمار عاهد شوبكي المحكوم مؤبد، والمقرر تحريره عنه ضمن الصفقة، بعدم اقتحام منزلهم وتخريب محتوياته في مدينة قلقيلية.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم العروب، بينما طالت الاقتحامات بلدة سعير شمال الخليل، ومنطقة بئر حرم الرامة، وراس الجورة، وبلدة بني نعيم، ومدينة يطا وبلدة السموع جنوب الخليل.

في غضون ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قصرة جنوبي نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في الجبل الشمالي بنابلس، ومخيم العين غرب المدينة حيث تمركزت بالقرب من مدرسة الوكالة وملعب البلدية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد العزيزي من منزله بمنطقة جسر التيتي في الجبل الشمالي، علماً بأنه معتقل سياسي سابق أمضى ما يقارب السنة في سجون أجهزة السلطة.

المصدر / وكالات
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