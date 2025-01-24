كشوفات جديدة لتعبئة الغاز المنزلي في خانيونس والوسطى اليوم 24 يناير

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن إدراج كشف جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات خانيونس، الوسطى، ويشمل الكشف أسماء المقيمين والنازحين في تلك المناطق.

وأكدت هيئة الغاز أن الكميات الإضافية التي وردت ستُخصص لتعبئة أسطوانات الغاز وفق جدول زمني محدد، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات.

تنويه هام من هيئة الغاز:

* على جميع المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف تسليم أسطوانات الغاز للموزعين المعتمدين.

* سيتم البدء بعملية التعبئة يوم السبت المقبل.

📋 روابط الكشوفات الجديدة:

1. كشف خانيونس – الأسبوع كامل (اضغط هنا)

2. كشف الوسطى – الأسبوع كامل (اضغط هنا)

للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يُرجى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، اضغط هنا

