"عدوان متواصل على جنين".. شهيدان بقصف الاحتلال مركبةً في قباطيَّة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد شابان، في قصف طيران الاحتلال مركبة في بلدة قباطية قضاء جنين؛ مساء اليوم الجمعة، وذلك مع تواصل العدوان والاشتباكات في جنين ومخيمها وضواحيهما.

وبحسب شهود عيان فإن طيران الاحتلال قصف مركبة في بلدة قباطية بجنين مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وبالسياق، ذكرت مصادر محلية، بتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في حارة الدمج بمخيم جنين، يتخللها تفجير عبوات ناسفة.

وكثّف الجيش الإسرائيلي الجمعة عمليته العسكرية المستمرة لليوم الرابع في مدينة جنين ومخيمها، بالإضافة إلى القرى والبلدات القريبة منها، شماليّ الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في قباطية، واستهدفته بقذيفة صاروخية، كما هدمت منازل في جنين، فيما أُصيب مسنّ بالرصاص الحيّ.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إلى المخيم، وسط تصاعد حدة الاشتباكات، التي تندلع بين حين وآخر في المنطقة.

ومنذ بدء العملية، شرعت جرافات الجيش الإسرائيلي بتدمير البنى التحتية ومحال تجارية في المخيم. وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق منازل فلسطينية، ودفع بآليات ثقيلة لهدم مزيد من البيوت.

واعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات الأهالي، وحوّلهم للتحقيق في مراكز قريبة من المدينة.

ومنذ الثلاثاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين، استشهد خلالها 12 شخصا وأصيب 40 بجراح حتى مساء الخميس، وفق مصادر رسمية فلسطينية.